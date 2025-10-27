Specialpedagog till Munktellskolan
Vill du arbeta på en skola med engagemang och fokus på eleverna? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Munktellskolan är en högstadieskola med 530 elever och cirka 60 medarbetare. I augusti 2023 flyttade vi till nya lokaler och bytte namn från Faktoriet. Skolan har sedan dess vuxit och fler elever och personal har tillkommit. Våra lokaler är moderna, ljusa och trivsamma, och stämningen präglas av glädje och gemenskap.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som specialpedagog arbetar du direkt med elever i behov av särskilt stöd, både individuellt och i grupp. Du gör pedagogiska utredningar, alltså kartläggning av elevens behov, utvärderingar och håller möten med vårdnadshavare. Du ser till att stödet kring eleven fungerar som en helhet. Du samarbetar nära med elevhälsoteamet, lärare och annan pedagogisk personal. Tillsammans planerar och följer ni upp insatser, och du ansvarar för åtgärdsprogram. Du bidrar även till skolans långsiktiga utvecklingsarbete genom att kartlägga lärmiljöer, identifiera framgångsfaktorer och föreslå förbättringar som gynnar alla elever.Kvalifikationer
Du har lärarexamen eller avslutar din utbildning snart. Vi ser gärna att du har fler ämnen, helst matematik eller svenska. Du har erfarenhet av undervisning enligt läroplan, från arbete eller VFU. Du har goda IT-kunskaper och använder digitala verktyg i undervisningen. Erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd är meriterande. Är du utbildad eller under utbildning till specialpedagog är det extra värdefullt.
Vi söker dig som är tålmodig, samarbetsvillig och trygg i dig själv. Du bygger goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du kan arbeta självständigt, ta initiativ och driva processer, samtidigt som du uppskattar samarbete.
I den här rekryteringen kommer vi att be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
