Specialpedagog till Karlslundsskolan
Vallentuna kommun / Speciallärarjobb / Vallentuna Visa alla speciallärarjobb i Vallentuna
2025-09-30
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Brinner du för att utveckla undervisning och inspirera till nya arbetssätt? Vi söker dig som är en driven specialpedagog som ser värdet i att arbeta skolutvecklande.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten
Just nu söker Karlslundsskolan en specialpedagog där primär inriktning är inom årskurs F-6 och fritidshemmet. Karlslundsskolan är en väl fungerande F-9 skola belägen i centrala Vallentuna med närhet till goda kommunikationer. På skolan finns ca 500 elever och 80 medarbetare. Skolan har alla lokaler i egen regi och ett restaurangkök. Vår vision är att öka tillgängligheten i lärande och utveckling för eleverna, där fokus är lärmiljöer och moderna planeringar som utgår från eleverna.
Du kommer till en kultur där nytänkande uppmuntras och där vi gärna stöttar dig igenom dina utvecklingsprojekt med kollegorna. Karlslundsskolan är Erasmus+ ackrediterad och genomför flera utbyten med elever och lärare varje år. Vallentuna musikklasser drivs av Karlslundsskolan och är en spännande kultur som präglar skolenheten.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog arbetar du nära lärarna, för eleverna. Med god kommunikation och goda relationer agerar du professionellt bollplank för lärarna. Du arbetar med att hitta utvecklingsområden för hela skolenheten och i de enskilda undervisningssituationerna. Genom kvalitativ analys och systematiskt arbete driver du utvecklingsprocesser löpande i praktiken.
Du behöver ha ett skarpt pedagogiskt öga som ser vad som behöver utvecklas, samt en drivkraft och kunskap att genomföra utvecklingen i praktiken. Vidare ser du möjligheter i att utveckla undervisningen tillsammans med lärare och pedagoger, och du har en nyfikenhet och ett mod att testa nya undervisningsformer. Därav bör du ha en god förmåga att identifiera, analysera och medverka till att undanröja hinder samt orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer.
Ditt arbetssätt är proaktivt och uppsökande. Du är ett stöd för hela skolan med din specialpedagogiska kunskap i fokus. Vi har tillitsbaserat och distribuerat ledarskapet och styrningen på skolan. Det är en stor fördel om du själv har fallenhet för det, tar stort ansvar och drivs av att lyckas i praktiken.
Vidare ansvarar du för att ta fram främjande, förebyggande, åtgärdande och stödjande insatser, i samverkan med vårdnadshavare och personal. I rollen som specialpedagog kommer du att genomföra pedagogiska kartläggningar av olika slag och upprätta samt löpande utvärdera åtgärdsprogram och stödinsatser. Samtidigt kommer du att analysera resultat och utveckla metoder och förhållningssätt vilka du implementerar i verksamheten. Som specialpedagog är du en naturlig och viktig del av skolans elevhälsoteam. Kvalifikationer
• Du är utbildad specialpedagog.
• Du har erfarenhet av undervisning i grundskolan.
• Du har erfarenhet av att handleda lärare kring undervisning och anpassningar för elever med särskilda behov.
• Du har mycket god pedagogisk kompetens att kvalitetssäkra arbetet med åtgärdsprogram och stödinsatser.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du är en duktig kommunikatör.
• Ditt arbetssätt är ansvarstagande och lösningsfokuserat.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev, CV samt löneanspråk senast 31 oktober.
För mer information kontakta:
Rektor: Mattias Lingeskog, mattias.lingeskog@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Jobbnummer
9532223