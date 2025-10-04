Specialpedagog/Speciallärare till RSU
2025-10-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Alviksskolan är en kommunal F-9 skola i Bromma som är integrerad i Stockholms enda F-9 skola för elever med hörselanpassning.
Skolan har cirka 1000 elever och här jobbar cirka 180 anställda med att sätta eleven i fokus under hela skoldagen. Vi vill att våra elever ska lyckas i livet genom att få en bra start på Alviksskolan. Våra medarbetare är engagerade, har en stor vilja att utveckla och förbättra skolan.
Vi tar gemensamt ansvar på skolan för att göra roliga saker och trivas på arbetsplatsen. Det är viktigt att ha kul på jobbet tillsammans med kollegor och elever! På Alviksskolan har vi ett formativt förhållningssätt, vi gillar att utveckla nya undervisningsmetoder för att mötet mellan elever och oss vuxna på skolan ska bli så bra som möjligt.
Läs mer på http://alviksskolan.stockholm.se

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och trygg specialpedagog/speciallärare till vår RSU-grupp.
RSU-gruppen är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 4-9 med behov av omfattande stöd. Här arbetar vi i ett mindre sammanhang med stort fokus på tydlighet, individanpassning och relationsskapande.
Som specialpedagog i RSU-gruppen kommer du ansvara för undervisningen i teoretiska ämnen.
Du kommer att ha ett nära samarbete med elevens hemskola och elevhälsoteam. Arbetet innefattar regelbundna samverkansmöten, gemensam planering och uppföljning. Du har också tät kontakt med vårdnadshavare och är aktivt delaktig i övergångsplanering inför eventuell återgång till ordinarie klass eller annan skolform. Elevens delaktighet är en grundpelare i vår verksamhet.
Vi söker dig som har ett strukturerat och tydligt ledarskap som främjar trygghet och lärande. Du ser varje elevs styrkor och arbetar för att skapa en positiv skolupplevelse där kunskapsutveckling och stärkt självkänsla står i centrum.
En del av arbetet som specialpedagog innebär också att hjälpa till med att samordna och ansvara för hantering av ansökningar och intag av elever till RSU-gruppen i samarbete med med rektor.
RSU-gruppen är inte en slutstation, utan ett steg på vägen mot en fungerande skolgång. Vårt mål är att varje elev ska få möjlighet att lyckas och känna framtidstro.
Du blir en del av ett engagerat och samarbetsinriktat arbetslag där vi tillsammans utvecklar verksamheten och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du ser laget före jaget och trivs med att arbeta tillsammans i ett arbetslag.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet för grundskolans senare år (åk 4-9).
Specialpedagogexamen alternativt legitimerad speciallärare.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
God kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra komplexa behov.
Erfarenhet av att arbeta i mindre undervisningsgrupper eller särskilda undervisningsformer är meriterande.Dina personliga egenskaper
Trygg, lyhörd och relations skapande i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Tydlig och strukturerad i ditt ledarskap.
Flexibel och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga.
Förmåga att skapa en inkluderande och tillitsfull lärmiljö.
Intresse för utvecklingsarbete och vilja att bidra till verksamhetens långsiktiga mål.
Ser glädjen i att vara en del av ett arbetslag.Övrig information
Du har god förmåga att dokumentera och följa upp elevers utveckling.
Du är van att samverka med elevhälsa och andra professioner.
Du ser vikten av att arbeta med elevens hela sammanhang - skola, hem och fritid.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
