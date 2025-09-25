Specialpedagog/Speciallärare
2025-09-25
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Bildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, komvux som särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), fritidsgård samt kulturskola.
Om Kunskapskällan:
Välkommen till en gymnasieskola där alla känner alla - och där ingen arbetsuppgift är någon annans ansvar än vårt gemensamma. Här hjälps vi åt, både i vardagen och i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Vi söker dig som tycker om att vara steget före, som är nyfiken på både elever och kollegor, och som tänker utanför boxen när det kommer till att hitta lösningar som fungerar på riktigt för individen.
Vi tror på flexibilitet, individfokus och trygga relationer, där du som specialpedagog/speciallärare ges både stort ansvar och stor frihet i ditt upplägg och din vardag. Hos oss är det viktigt att du vill vara med och skapa en tillgänglig lärmiljö - inte bara stötta vid sidan av, utan vara en aktiv del i skolans hela uppdrag.
I din roll som specialpedagog/speciallärare kommer du att:
* Ge handledning och stöd till lärare i det pedagogiska arbetet för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
* Kartlägga elevers behov av särskilt stöd och leda arbetet med att utforma och följa upp åtgärdsprogram.
* Bidra aktivt i skolans elevhälsoarbete, t.ex. genom EHT och samarbete med vårdnadshavare.
* Initiera och driva utvecklingsinsatser kopplade till extra anpassningar och särskilt stöd.
* Ha ett nära samarbete med skolledning och arbetslag kring elevernas lärande och välmående.
* Arbeta med elever både individuellt och i grupp, i och utanför klassrummet.
* En del av uppdraget kommer att riktas mot skolans IM-program, där flera elever har behov av specialpedagogiska insatser.
Här finns stora möjligheter att själv forma uppdraget utifrån din kompetens och skolans behov och att göra verklig skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Lärarlegitimation med specialpedagogexamen eller speciallärarexamen samt erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, gärna på gymnasienivå. Kompetens och erfarenhet av att genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar, exempelvis LOGOS och ITPA.
God förmåga att arbeta självständigt men också i nära samarbete med övrig personal. Intresse för elevhälsoarbete, inkluderande arbetssätt och att bidra till skolutveckling.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att genomföras den 16 oktober.
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
