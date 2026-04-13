Specialpedagog Grundskolan åk F-6
Vill du vara med och skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för skoleleverna i vår kommun? I Leksands kommun satsar vi på livet - för våra barn, våra medarbetare och vår framtid. Vi söker nu en specialpedagog som vill bidra till en likvärdig och meningsfull skola där varje barn får rätt stöd för att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
Vill du vara med och arbeta i en verksamhet som sätter undervisningskvalité, inkluderande och utvecklande lärmiljöer i fokus?
Höjdpunkter med jobbet:
Närhet och samverkan - eleven i fokus
Elevens och din utveckling i fokus
Kollegialt lärande på flera plan
Gemenskap och glädjePubliceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Som specialpedagog i Leksands kommun arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du arbetar på organisations, grupp- och individnivå för att skapa och utveckla lärmiljöer som stödjer alla elevers utveckling mot skolans kunskapsmål. För att trivas hos oss behöver du ha ett stort engagemang för undervisningsutveckling och vara en god handledare. Du ska kunna analysera lärmiljöer och stimulera till utveckling av arbetsformer och arbetssätt inom ramen för ett inkluderande synsätt. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser.
Du kommer att arbeta som specialpedagog i ett rektorsområde som omfattar Gärde, Ullvi, Tällberg och Siljansnäs F-6 skolor.
I arbetsuppgifterna ingår arbete mot skolornas elevhälsoteam, utvecklingsuppdrag, handledning av arbetslag samt kommunikation med elever, vårdnadshavare och andra myndigheter.
Som specialpedagog inom rektorsområdet blir du en viktig del av vår lärande- och utvecklingsorganisation. Du kommer att ha en nyckelroll i det pedagogiska utvecklingsarbetet och arbeta nära pedagoger, elevhälsoteam, elever och vårdnadshavare för att identifiera behov och skapa möjligheter - med fokus på främjande och förebyggande arbete för elevernas lärande och utveckling.
Du ingår i skolornas elevhälsoteam tillsammans med skolornas skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare och rektor. Som specialpedagog i Leksands kommun ingår du även i ett kommunövergripande nätverk för specialpedagoger och speciallärare.Profil
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog
Meriterande är tidigare arbete som specialpedagog inom grundskolan åk F-6 eller motsvarande, erfarenhet av skolutvecklingsuppdrag, erfarenhet av försteläraruppdrag
Som person är du utvecklingsinriktad, positiv och har god kommunikativ förmåga samt förmåga att se helheter. Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos pedagoger, elever och vårdnadshavare.
Det är viktigt att du kan arbeta självständigt inom riktlinjer och praxis och att du kan rekommendera åtgärder, dokumentera och delta i beslut. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn. Du är öppen, nytänkande och arbetar utifrån forskning och beprövad erfarenhet.
Vi lägger stor vikt i den här rekryteringsprocessen på din personliga profil.
Om arbetsplatsen
Rektorsområdets fyra grundskolor präglas av samarbete och gemensamt engagemang. Skolorna har ett värdefullt stöd i närliggande omgivning som berikar lärmiljön och skapar förutsättningar för god samverkan, tillit och respekt. Hos oss får du möjlighet att arbeta för ett viktigt tillsammans arbete på mindre enheter i natursköna omgivningar.
Är du nyfiken på att lära känna våra grundskolor ytterligare, kan du göra det här: https://leksand.se/skola-och-forskola/grundskola/vara-grundskolor#h-Insjonsskola
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/jobba-hos-oss
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att den här tjänsten inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar, och du kommer att få mer information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är 24 april.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
