Specialpedagog

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Zederslundsskolan är en 7-9 skola i centrala Motala med nära till kommunikationer. Vår skolidé:
* Vi lär som mest när vi mår som bäst.
* En kultur där man är sedd och saknad
* Vi har höga förväntningar på varandra
* Det borde gå - en positiv grundinställning
* Alla är lika mycket värda
* Undervisning i ständig förbättring
På skolan går ca 330 elever i 5 klasser per årskurs. Under skoldagen fördelas eleverna ofta i olika undervisningsgrupper i t ex kärnämnen och moderna språk. Skolan har en hög andel behöriga lärare och arbetar i arbetslag och ämneslag för elevernas utveckling mot högre måluppfyllelse. Under de senaste åren har skolan arbetat med skolutveckling i samverkan med skolverket för att förbättra undervisningen. Undervisningssalarna är välutrustade med bland annat projektorer. Eleverna har en till en lånedatorer och arbetar med TEAMS som lärplattform. Elevdemokrati är viktigt på skolan med välutvecklat elevråd, klassråd och biblioteksråd.
Skolan har ett elevhälsoteam som träffas en gång varje vecka och arbetar med elevhälsofrågor. Elevhälsan består av samtliga kompetenser enligt skollagen och har under senaste läsåret arbetat med att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med Karlstad universitet.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som specialpedagog är du spindeln i nätet för att skapa ett välfungerande och stöttande elevhälsoteam. Du verkar på organisations-, grupp och individnivå med dokumentation inför upprättande av åtgärdsprogram, handledning av lärare och pedagoger utifrån observationer av enskilda barn, elever och grupper. Kontakt och dialog med vårdnadshavare och övriga samverkansparter såsom logopedmottagningen, habilitering och BUP.
I din yrkesroll verkar du för att skapa de bästa förutsättningarna för att barn och elever ska nå så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar, såväl kunskapsmässigt som socialt. Som specialpedagog är du en viktig del i att, tillsammans med ledningen och utifrån elevhälsans uppdrag, utveckla skolans metoder samt verksamhet. Handledning samt fortbildning av kollegor är en central del av uppdraget samt att vara ett stöd till ledningen i processer kring elever i behov av särskilt stöd. På Zederslundsskolan finns en särskild undervisningsgrupp för elever med särskilda behov, i vilken resurspersoner och ämneslärare ansvara för det dagliga arbetet i samråd med dig som specialpedagog. Du medverkar i Elevhälsoteamet och ansvarar tillsammans med ledningen för skolans organisation. Erfarenhet och kunskap kring elever inom NPF och elever med intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Lärarbehörighet med specialpedagog examen.
* Erfarenhet av att arbeta med elever på högstadiet.
Personliga kompetenser:
* Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Du har de resurser som krävs för förändring eller problemlösning. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
* Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
