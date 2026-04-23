Speciallärare till Ursvikskolan
2026-04-23
Du vill utvecklas. Och bevara. Precis som vi.
Här på Ursvikskolan jobbar vi efter visionen: På vår skola ska varje elev i en trygg och trivsam miljö få möjlighet att utvecklas, utmanas och efter egen förmåga nå så goda resultat som möjligt.
Hos oss arbetar vi tillsammans med fullt fokus på lärande för våra ca 530 elever. Tillsammans skapar vi också de bästa förutsättningarna i en trygg lärmiljö. Skolan är en F-6-skola med två till tre paralleller och ligger i natursköna Ursvik.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Vi utökar nu vårt spec-team i takt med att skolan växer. Som speciallärare hos oss blir du en viktig del av teamet som består av specialpedagog, speciallärare och SVA-lärare. Uppdraget har ett tydligt fokus på undervisning och på att ge elever i behov av särskilt stöd bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential.Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare på Ursvikskolan har du ett huvudsakligt ansvar för att planera, genomföra och följa upp specialpedagogisk undervisning för elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Undervisningen sker både individuellt och i mindre grupper, med fokus på elevernas utveckling inom läs-, skriv- och språkutveckling samt matematik.
Du arbetar nära klasslärare och övriga pedagoger för att säkerställa att stödinsatserna hänger ihop med undervisningen i klassrummet. I samarbete med skolans specialpedagog bidrar du till pedagogiska kartläggningar samt till framtagande och uppföljning av extra anpassningar och åtgärdsprogram.
En viktig del av uppdraget är att, utifrån din undervisningserfarenhet, ge handledning och stöd till pedagoger kring anpassningar och undervisningsstrategier, så att fler elever kan lyckas inom ramen för ordinarie undervisning. Fokus ligger på hur undervisningen kan utformas för att möta olika behov och skapa tillgängliga lärmiljöer.
Utöver skolans egen kompetens har vi via Sundbybergs stads centrala elevhälsa tillgång till specialpedagoger med inriktning NPF, läs- och skrivinlärning samt tal och språk. Staden anordnar även specialpedagogiska konferenser en gång i månaden där möjlighet till nätverkande och professionella samtal finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och har en examen som speciallärare med inriktning mot läs-, skriv- och språkutveckling alternativt matematik. Erfarenhet av specialpedagogisk undervisning, handledning och samarbete med andra professioner är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser att du:
är kommunikativ och modig i ditt pedagogiska ledarskap
har ett lösningsfokuserat och elevnära förhållningssätt
har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
har ett stort intresse för att utveckla undervisning och stödinsatser med elevernas lärande i fokus
kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast 10/5. Intervjuer sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag ur polisens belastningsregister.
Varmt välkommen med din ansökan!
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
174 46 URSVIK Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Emelie Groop
