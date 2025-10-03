Speciallärare till Stora Sätraskolan
2025-10-03
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Stora Sätraskolan är en skola som prioriterar trygghet, kunskap och färdigheter. Här går ungefär 350 elever i grundskola årskurs 6 till 9, samt 7-9 anpassad grundskola och 6-9 ASG. Skolan är belägen ca 3 km från Gäve centrum med bra bussförbindelser.
Sätra är ett mångkulturellt område och i våra skolor möts elever från olika kulturer och lär av varandra. Vi arbetar aktivt med våra prioriterade områden: Integration & värdegrund samt språk & kommunikation. Vi har en mycket engagerad och erfaren personalgrupp. Nu söker vi en speciallärare till vårt team, varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Är du en lärare som drivs av att dela din kunskap och se elever växa och utvecklas? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker en engagerad speciallärare som vill jobba mot högre måluppfyllelse för våra elever i skolan. Kom och gör Gävles framtid med oss.
Som speciallärare är du ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar med att ge stöd till elever i olika ämnen, enskilt, i grupp och i klass. Du representerar Elevhälsoteamet och samarbetar med lärarna i arbetet med att identifiera elevens behov. Du följer upp kartläggningar som genomförs i olika klasser tillsammans med lärare och samarbetar med rektor och övriga medarbetare från elevhälsan. Du kommer att arbeta i team, i ett nära samarbete med andra pedagoger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation samt vidareutbildning till speciallärare. Du är förtrogen med, och har kunskap om läroplanen för grundskolan, något som du upprätthåller i ditt arbete. Då stora delar av undervisning och planering sker digitalt krävs det att du har goda kunskaper av att arbeta i digitala verktyg. Du har förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst och positivt förhållningssätt. Du har fallenhet för att leda och motivera elever och att få dem att trivas och må bra inom skolans verksamhet. Vidare är du bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån situationen. Du har en god förmåga att få elever att känna tillhörighet och att vara inkluderad. I sociala sammanhang är du initiativtagande, har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och får elever att känna sig trygga. Du är flexibel och kan snabbt ställa om och anpassa dig till verksamhetens och elevernas behov.
För att du ska lyckas i rollen behöver du arbeta strukturerat och planera ditt arbete väl. Ha förmågan att se vad som behöver prioriteras, vara effektiv och använda dina resurser på bästa sätt för att nå resultat.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i Gävle kommuns gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från denna värdegrund i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegorna på arbetsplatsen.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
