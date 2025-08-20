Speciallärare till SiS ungdomshem Tysslinge
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i högsta säkerhetsklassen som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning. Institutionen befinner sig i ett utvecklings- och expansionsläge då vi snart kommer återöppna två av våra ungdomsavdelningar. Efter återöppningen kommer vi ha totalt sju avdelningar på institutionen, som tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen om vård av unga (LVU), ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU), samt en avdelning som består av platser för ungdomar som under en period vårdas i enskildhet (VIE).
Tysslinge bygger om och utvecklar verksamheten, där skolan är en stor och viktig del. Skolan på Tysslinge har nyligen genomgått ombyggnationer som möjliggjort fler undervisningstillfällen.
Vi söker nu en Speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling för tillsvidareanställning.
SiS har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. Alla ungdomar som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. På Tysslingeskolan erbjuder vi undervisning på grundskole- och gymnasienivå inom ramen för språkintroduktion och individuellt alternativ. Vi arbetar med ett specialpedagogiskt förhållningssätt och fortbildar oss kontinuerligt. Tysslingeskolan består för närvarande av tio lärare, en speciallärare, en studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar samt en rektor. Skolan är i ständig utveckling och prioriteras högt inom SiS.
Som speciallärare hos oss bidrar du med ett viktigt specialpedagogiskt perspektiv på hela skolans arbete. Vi söker dig som tycker om att möta eleverna där de är, skapa motivation och anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lyckas. Vi har våra LVU-elever under kortare tid och våra LSU-elever en längre tid, men verksamheten och elevunderlaget präglas av snabba förändringar. Du har ett nära samarbete med lärarkollegiet och andra professioner, till exempel studie- och yrkesvägledare och psykologer, och du är även en naturlig del av skolans elevhälsa. Som speciallärare ingår du också i ett nationellt professionsnätverk med speciallärare och specialpedagoger från myndighetens institutioner i olika delar av landet.
Som ny medarbetare kommer du genomgå SiS grundutbildning för att rustas inför din nya roll i SiS verksamhet.
Förmåner hos SiS
Som statligt anställd hos oss får du flera förmåner, exempelvis har du fler semesterdagar än de 25 dagar som finns i semesterlagen:
• 28 dagar semester till och med det år du fyller 29
• 31 dagar semester från och med det år du fyller 30
• 35 dagar semester från och med det år du fyller 40
Du får dessutom ett friskvårdsbidrag varje år att nyttja till träning eller annan friskvård som passar dig, viss ersättning för läkarbesök och läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och möjlighet att göra läkarbesök på betald arbetstid. Läs gärna mer om våra förmåner på: http://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Kvalifikationer
Du som söker ska:
• Vara legitimerad speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.
Det är meriterande:
• Om du har erfarenhet av arbete inom introduktionsprogram
• Om du har erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta situationer
• Om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd/särskilda undervisningsgrupper
Som person ser vi att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar. Du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. I ditt arbete uppvisar du god förmåga att dokumentera och att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du visar prov på god flexibilitet, är stabil och förmår behålla lugnet även i stressade situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid och inleds med 6 månaders provanställning.
Antal tjänster: 1
Tillträde snarast eller efter överenskommelse
Kontorsarbetstid, flextidsavtal tillämpas
Under anställningen tillämpas semestertjänst.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-09-07
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.Kontaktperson för detta jobb
Julia Gustavsson
Rektor
010-453 42 81Julia.Gustavsson@stat-inst.se
John Broström
Facklig företrädare, Svergies lärare
010-453 42 89John.Brostrom@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
