Speciallärare till Rävlandaskolan

Din arbetsplats
Välkommen till Rävlandaskolan - en F-9-skola där du gör skillnad varje dag!Här möter du cirka 320 elever och 50 engagerade kollegor som tillsammans skapar en trygg, inkluderande och lärorik miljö. Vår skola ligger naturnära i Rävlanda, med goda pendlingsmöjligheter från både Göteborg och Borås.
Hos oss får du arbeta i en arbetskultur präglad av omtanke, ansvar och respekt, där samarbete och engagemang är självklara delar av vardagen. Genom vårt arbete med den evidensbaserade modellen PALS får du verktyg och stöd för att både utveckla dig själv och bidra till elevernas bästa möjliga förutsättningar.
Vill du bli en del av ett arbetslag som stöttar varandra och där din insats verkligen gör skillnad? Då är Rävlandaskolan rätt plats för dig!
Ditt uppdrag
Vill du bli en av nyckelpersonerna i elevernas utveckling och samtidigt få arbeta i nära samarbete med både kollegor och elevhälsoteam? Vi söker dig som är speciallärare, gärna med inriktning mot matematik, och som vill bidra till att stärka både elevernas lärande och undervisningens kvalitet.
Du kommer arbeta med utredning av särskilt stöd, kartläggningar, undervisning och uppföljning - både enskilt, i grupp och tillsammans med undervisande lärare. I rollen ingår också att vara en del av skolans elevhälsoteam och specialpedagogiska team. I det specialpedagogiska teamet kommer du arbeta tillsammans men en speciallärare och en specialpedagog.
Hos oss möter du en arbetsplats där omtanke, ansvar och respekt genomsyrar vardagen. Kollegor beskriver kulturen som prestigelös och stöttande, där man gärna delar erfarenheter och lär av varandra.
Som speciallärare blir du en viktig del i vårt gemensamma arbete för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att nå sina mål.
Det här krävs för tjänsten
• Speciallärarexamen, gärna med inriktning mot matematik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God kännedom om skolans styrdokument och erfarenhet av att arbeta utifrån dessa
• Erfarenhet av att undervisa och arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• Förmåga att samarbeta och bidra i arbetslag, elevhälsoteam och specialpedagogiskt team
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som speciallärare på F-9-skola
• Erfarenhet av att handleda och stötta kollegor i det pedagogiska arbetet
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med evidensbaserade skolmodeller för förebyggande och hälsofrämjande arbete (exempelvis PALS)
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är engagerad, trygg och nyfiken, och som vill göra skillnad för elevernas lärande varje dag. Dina personliga egenskaper är avgörande för hur du lyckas i rollen, och vi värdesätter särskilt:
• Samarbetsförmåga: Du arbetar gärna tillsammans med kollegor, delar erfarenheter och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är aktiv i arbetslag, elevhälsoteam och specialpedagogiskt team och ser värdet i gemensamma lösningar.
• Pedagogisk förmåga: Du kan anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar, och tydliggöra lärande på ett sätt som gör skillnad.
• Analytisk och problemlösande: Du kan identifiera elevers behov, planera åtgärder och följa upp resultat på ett systematiskt sätt.
• Kommunikativ: Du uttrycker dig tydligt i tal och skrift och skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Flexibel och lösningsfokuserad: Du hanterar förändringar och utmaningar med ett öppet sinne och hittar konstruktiva vägar framåt.
Dina personliga egenskaper tillsammans med din kompetens gör att du kan bidra till en trygg, inkluderande och lärorik skolmiljö där alla elever kan utvecklas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor Rävlandaskolan F-9
Viveka Grimslätt viveka.grimslatt@harryda.se Jobbnummer
9537696