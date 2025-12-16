Speciallärare till Linnerydskolan
2025-12-16
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och skapa en inspirerande lärmiljö för våra elever. Vi ser samarbete som grunden i utveckling och lärande och tillsammans utvecklar vi en undervisning som möter våra elever utifrån deras behov och förutsättningar. Du är en engagerad och kunnig speciallärare med kompetens att arbeta med språk- läs- och skrivutveckling. Du har erfarenhet av att möta elever med olika behov av särskilt stöd. Du har ett genuint intresse för att skapa goda förutsättningar för elevers lärande och utveckling, och är trygg i både det elev nära arbetet och i samverkan med kollegor. Hos oss ingår du i skolans elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och rektor. Organisationen möjliggör även ett nära samarbete med logoped och skolpsykolog. I det kollegiala lärandet och samverkan med elevhälsoteam och pedagoger bidrar du med betydelsefull kompetens till arbetet för alla elevers kunskapsutveckling.
Du kommer även undervisa årskurs 6 i bild, teknik och hemkunskap Som speciallärare är du aktiv i arbetet med att undervisa och stötta elevers utveckling enskilt, i mindre sammanhang eller i klass. Genom ett systematiskt arbete kring skolans stödinsatser bidrar du till att alla elever når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Arbetet innefattar även att tillsammans med kollegor genomföra utredningar om behov av särskilt stöd samt att upprätta åtgärdsprogram.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med påbyggnadsutbildning till speciallärare med specialisering språk- skriv- och läsutveckling. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. God digital kompetens efterfrågas. ÖvrigtDet är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som speciallärareVi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ord som god samarbetsförmåga, strukturerad och tydlig bör stämma in på dig. Är du vår nya kollega som vill följa med oss i en spännande utvecklingsresa? Vi erbjuder dig ett omväxlande, roligt och spännande arbete tillsammans med oss varmt välkommen med din ansökan!Anställningen är en Ferietjänst.Anställning sker löpande Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295294". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Kontakt
Solveig fröslev Bang solveig.froslevbang@tingsryd.se +46470748751 Jobbnummer
9646497