Speciallärare till Kronoparksskolan
Vill du göra skillnad för våra yngsta elever och bidra till att fler når sina mål? Vi söker en engagerad speciallärare till Kronoparksskolan som vill vara med och utveckla vårt arbete med tidiga insatser och höja elevernas måluppfyllelse i svenska som andraspråk och svenska - med fokus på läs- och skrivförmåga.https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/kronoparksskolanär
en lågstadieskola. Här går elever från förskoleklass till årskurs 3. På skolan finns cirka 360 elever och skolan har av Skolverket fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att identifiera, analysera och följa upp elevers behov av särskilt stöd, där du använder din pedagogiska insikt och problemlösande analysförmåga för att utforma träffsäkra insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar främjande och förebyggande, med ett kvalitetsmedvetet och systematiskt förhållningssätt, grundat i forskning och beprövad erfarenhet.
Undervisningen sker både enskilt och i mindre grupper, där ditt relationsskapande arbetssätt bidrar till trygghet, motivation och progression hos eleverna. Du följer elevernas utveckling från förskoleklass och uppåt och säkerställer att rätt stöd sätts in i rätt tid, vilket kräver helhetssyn, noggrann uppföljning och god samverkan.
En viktig del av uppdraget är att bidra till tydliga och trygga övergångar mellan stadier, där du samarbetar med undervisande lärare och elevhälsa för att skapa kontinuitet i elevernas lärande. Genom handledning och kollegialt lärande stöttar du pedagoger i utvecklingen av undervisningen och stärker skolans samlade kompetens.
Du är en samarbetsinriktad och utvecklingsdriven speciallärare som ser möjligheter, tar initiativ och bidrar aktivt till skolans långsiktiga kvalitets- och utvecklingsarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen, med inriktning mot grundskolans tidiga år (F-3), gärna med fokus på läs- och skrivutveckling.
Det är meriterande om du har erfarenhet av specialpedagogiska insatser i grundskolans tidiga år, har arbetat med evidensbaserade metoder för läs- och skrivutveckling samt har erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete och genomföra kompetenshöjande insatser. Erfarenhet av att arbeta med övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1, med fokus på kontinuitet och progression, är också meriterande liksom en särskilt god förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
För att lyckas i rollen har du god kunskap om läs- och skrivutveckling och förståelse för betydelsen av tidiga, förebyggande och främjande insatser. Du arbetar systematiskt med kartläggningar, analys och uppföljning av elevernas progression och använder resultaten för att planera och anpassa pedagogiska insatser på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du har pedagogisk insikt och problemlösande analysförmåga, vilket gör att du kan identifiera behov i ett tidigt skede och säkerställa rätt stöd i rätt tid.
Vidare har du digital kompetens och vana att använda digitala verktyg i undervisning, kartläggning och dokumentation. Du har god samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens som gör att du på ett professionellt och lyhört sätt kan handleda och stödja kollegor. Ditt relationsskapande och professionella förhållningssätt bidrar till trygga samarbeten och goda relationer i hela skolans verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är utvecklingsorienterad, kvalitetsmedveten och samarbetsinriktad, med ett tydligt elevfokus.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
