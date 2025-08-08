Speciallärare till Kärnekullaskolan
2025-08-08
Vill du vara med och skapa framtidens skola?
Vi söker en inspirerande och engagerade speciallärare som vill vara med och bygga upp något unikt! Kärnekullaskolan, som öppnade hösten 2023, växer - nu söker vi dig som vill vara med och utveckla både vårt specialpedagogiska arbete och vår skolkultur. Hos oss får du chansen att påverka och forma en trygg, kreativ och inkluderande miljö för våra 260 elever i årskurserna F-6. Vi tror på kraften i samarbete, nytänkande och att alltid sätta elevernas bästa i fokus.
Vi arbetar i moderna, ljusa och rymliga lokaler, med specialutrustade salar för slöjd, bild, musik och hemkunskap samt ett skolbibliotek. Ett stenkast bort väntar skolskog perfekt för både lek och inlärning och vår nybyggda sporthall, Habo Arena. Från våra takterrasser skymtar du Vättern. Det här är en miljö som väcker nyfikenhet och skapar förutsättningar för både lärande och arbetsglädje.
Vi har ett elevhälsoteam under uppbyggnad som samverkar med skolans pedagoger kring att skapa bra och väl fungerande förutsättningarna för alla våra elevers lärande.
Vill du vara en del av ett nytänkande och engagerat team där du kommer ges stort utrymme att utvecklas och bidra - både självständigt och tillsammans med andra? Då är detta tjänsten för dig!

Arbetsuppgifter
I rollen som speciallärare är du en nyckelperson i vårt utvecklingsarbete med fokus på tillgänglig undervisning och tidiga insatser. Du kommer arbeta både på individ-, grupp- och organisationsnivå med särskilt ansvar för insatser inom matematik och svenska.
Du kommer samarbeta tätt med lärare, specialpedagog och elevhälsoteam för att hitta rätt stöd och strategier för varje elev. Vår har en kommungemensam screeningplan som du är med och implementerar och arbetar utifrån för att tidigt identifiera behov och möjligheter.
Du kommer vara en del av vårt elevhälsoteam tillsammans med en specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad speciallärare med erfarenhet av arbete i grundskolan
Har ett starkt elevfokus och en positiv syn på människors vilja och förmåga att utvecklas
Är trygg i din yrkesroll, tar egna initiativ och drivs av att hitta lösningar
Är kommunikativ, samarbetsvillig och van att arbeta tvärprofessionellt
Vill vara med och bygga en skola där alla elever får lyckas och känna sig betydelsefulla
Om du vill vara med och forma vår fantastiska skola och bidra till en plats där eleverna trivs och utvecklas skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Löpande intervjuer kommer att ske under ansökningstiden, vänta därav inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan. Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
