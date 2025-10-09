Speciallärare/Specialpedagog
2025-10-09
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
Surahammars kommun
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar.
Den omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsgård.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som Speciallärare/Specialpedagog är du ett stöd i skolans och förvaltningens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du ingår i det centrala arbetet för att identifiera elevers behov och följer upp de kartläggningar som genomförs. Du arbetar i ett team tillsammans med övergripande specialpedagog. Du kommer till en viss del arbeta ambulerande ute i Surahammars kommun, utefter behov. Din tjänst kan komma att innebära undervisning med elever i grupp och enskilt, utifrån varje elevs individuella behov och utveckling, möjligheter och förutsättningar. Tjänsten innebär en anställning som speciallärare i Surahammars kommun och du kommer initialt att vara placerad centralt med en ambulerade del ut mot fler enheter. Du förväntas kunna hålla föreläsningar samt handleda andra speciallärare och pedagoger inom Surahammars kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation för grundskolans tidiga år och är utbildad till speciallärare/specialpedagog. Du samarbetar bra, kommunicerar tydligt och kan hantera konflikter. Du har god analytisk och pedagogisk förmåga att kartlägga elevers behov. Vi värdesätter höga förväntningar på alla elever, kollegor, anpassad undervisning och engagemang i skolutveckling. Du är bra på att motivera elever, kollegor och ser arbetslag som en resurs. Stor vikt läggs vid relationsskapande förmåga. Utdrag ur belastningsregistret krävs.
ÖVRIGT
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars kommun
(org.nr 212000-2031) Arbetsplats
Surahammars kommun, Barn och bildning Kontakt
Skolchef / Förvaltningschef
Katarina Djukic-Forsman katarina.forsman@surahammar.se 0220-390 50 Jobbnummer
9548750