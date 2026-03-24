Speciallärare i matematik
2026-03-24
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Arbetsuppgifter
Arbetsbeskrivning Speciallärare i matematik åk 7-9
Uppdragets syfte
Specialläraren i matematik ska stärka elevers kunskapsutveckling i årskurs 7-9 genom riktade och systematiska insatser på individ- och gruppnivå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
1. Undervisning och riktade stödinsatser
Arbeta i klassrummet tillsammans med ordinarie lärare för att stötta undervisningen och skapa goda lärmiljöer.
Genomföra intensivinsatser, mindre gruppundervisning och anpassade undervisningslösningar.
Följa upp och dokumentera elevers kunskapsutveckling och insatsernas effekt.
2. Systematiskt kvalitetsarbete
Analysera resultat, genomförda insatser och arbetssätt för att säkerställa att måluppfyllelsen ökar.
Utvärdera undervisningens effekt tillsammans med lärare, rektor och EHT.
Bidra till skolans långsiktiga utvecklingsarbete inom matematik (åk 19).
3. Samarbete och kollegialt lärande
Vara en del av Elevhälsoteamet (EHT).
Tillsammans med rektor utmana och stötta lärare i att utveckla och granska sin matematikundervisning.
Delta i och initiera kollegiala samtal kring undervisningsmetoder, lärmiljöer och didaktik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad matematiklärare åk 7-9 och har en speciallärarutbildning
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Hörby kommun (2026), Sektor Bildning Kontakt
Rektor
Ulf Skelander ulf.skelander@horby.se 0415378462
9815114