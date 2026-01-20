Speciallärare i matematik
2026-01-20
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.Speciallärare i matematik till Grönkullaskolan - gör skillnad varje dag!
Vill du vara med och skapa framtidens lärande?
Grönkullaskolan i Rissne är en F-9-skola med höga ambitioner och ett starkt fokus på kunskap, trygghet och utveckling. Nu söker vi en speciallärare i matematik som brinner för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som speciallärare i matematik blir du en nyckelperson i vårt arbete med att höja måluppfyllelsen. Du kommer att:
• Arbeta nära elever i behov av stöd - både enskilt och i mindre grupper.
• Kartlägga kunskapsnivåer och skapa anpassade undervisningsstrategier.
• Samverka med klasslärare, specialpedagoger och elevhälsoteam.
• Bidra till skolans utvecklingsarbete och inspirera kollegor med din kompetens.
• Skapa rutiner och följa upp screeningar
• Ha ett 3-9 perspektiv och skapa en röd tråd hur vi ska arbeta med matematik.
Vi söker dig som
• Är legitimerad lärare med behörighet i matematik.
• Meriterande om du har speciallärarutbildning med inriktning mot matematik eller motsvarande erfarenhet.
• Är engagerad, lösningsorienterad och har ett stort hjärta för elevernas lärande.
Vi erbjuder
• Ett stimulerande uppdrag där du gör verklig skillnad.
• Ett kompetent och stöttande kollegialt nätverk.
• Möjlighet att påverka och utveckla skolans matematikarbete.
• En arbetsplats med mångfald, värme och framtidstro.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och sista ansökningsdag är 8/2. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.
Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Bitr. rektor
Daniel Abrahamsson daniel.abrahamsson@sundbyberg.se 08-7068342
9695287