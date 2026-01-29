Speciallärare F - 9
Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder. Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi söker 2 st speciallärare till grundskolan inom Torsås kommun.
Du får en nyckelroll för de elever som behöver stöd i olika former. Du hanterar och är villig att utveckla din pedagogiska kompetens, både den digitala och analoga. Du använder både digitala och analoga läromedel.
Ditt uppdrag som speciallärare är att tillsammans med övriga lärare tar ansvar för elevernas utveckling.
Du ansvarar för skolans värdegrund utifrån din utbildning och att utbildningen bedrivs utifrån skollag och läroplan. Du har eleverna i fokus i ditt arbete.
Tillsammans med ansvariga lärare för eleven planerar, genomför och följer du upp i verksamheten. Du skapar en tydlig struktur genom rutiner och aktiviteter. Viktigt för oss är att omsorg, människors lika värde och lärande bildar en helhet.Kvalifikationer
Vi söker två legitimerade speciallärare, en med inriktning sv /so (läs) och en med inriktning ma /no. Ni kommer att arbeta med elever som är klassplacerade men som är i behov av stöd. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF och autismspektrum och du får gärna ha erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation.
Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Vidare är du en serviceinriktad och närvarande pedagog, inlyssnande, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan omsätta din pedagogiska kunskap efter elevernas behov och sätt att lära. Du har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet är meriterande och önskvärt.
Intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
