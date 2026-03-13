Speciallärare åk 4-6 Lekstorpsskolan
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lekstorpsskolan är en F-9 skola och har för närvarande ca 420 elever. Skolan ligger naturskönt med skogen i direkt anslutning. Det finns goda förbindelser mellan Lerums kommun och Göteborg.
Vi söker nu en speciallärare till årskurs 4-6 med start augusti 2026.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som speciallärare är du en del av elevhälsan samt ingår i skolans specialpedagogiska team som består av ytterligare två speciallärare och två specialpedagoger. Hela det specialpedagogiska teamet ingår även tillsammans med skolans förstelärare, i en utvecklingsgrupp som ansvarar för och driver skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Som speciallärare är du en nyckelperson i skolans stödorganisation där du tillsammans med pedagoger följer upp, analyserar och planerar undervisning och stödinsatser utifrån screeningresultat.
Som speciallärare har du ett undervisande uppdrag och genomför specialundervisning till elever i behov av stöd i grupp eller enskilt.
Du är ett stöd samt ger handledning till personal gällande tydliggörande pedagogik/tillgänglig lärmiljö, upprättande och uppföljningar av extra anpassningar och åtgärdsprogram.
Du genomför kunskapsspecifika pedagogiska utredningar samt upprättar kunskapsspecifika åtgärdsprogram.
Du samverkar också med externa aktörer såsom habilitering, logoped, enheten för elevhälsa och utveckling samt barn- och ungdomspsykiatrin. All dokumentationen sker i systemet DF respons.
Som speciallärare i Lerums kommun medverkar du på professionsträffar fem-sex gånger per läsår tillsammans med kollegor och professionsutvecklare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har speciallärarutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som speciallärare inom grundskolan.
Vi söker dig som är empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll.
Du är strukturerad och tydlig i ditt arbete och trivs i samverkan med andra professioner. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp och är van att arbeta med frihet under ansvar. Du är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever och i kontakten med vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel och nyfiken i ditt arbetssätt.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
