Speciallärare
2025-10-27
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
I ditt uppdrag som speciallärare på Yrkesskolan planerar och genomför du egen undervisning i elevgrupp för elever som läser ämne inom ramen för Anpassad gymnasieskolans Nationella program. Tillsammans med arbetslaget arbetar du förebyggande för att undanröja hinder och främja goda lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd. Uppdraget innefattar även mentorskap för en grupp elever.
I uppdraget ingår ansvar för planering, undervisning och bedömning. Du utvärderar den pedagogiska verksamheten i anpassad gymnasieskola med utgångspunkt i läroplanen och övriga styrdokument. Du hittar strategier för att nå och stärka varje elev i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling dels för att uppmuntra våra elevers fortsatta utveckling, dels för att förbereda dem för fortsatt utbildning.
Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument i såväl undervisning som bedömning och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du är flexibel, handlingskraftig och kreativ samt kan anpassa ditt förhållningssätt, dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov och förutsättningar. Du verkar för förutsägbarhet, tydlighet, trygghet och delaktighet genom att skapa en tillgänglig lärmiljö och arbetar aktivt för att ge eleverna verktyg för ett livslångt lärande. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att både vara inspirerande och utmanande.
Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn och vilja/förmåga att se elevernas styrkor. Du är engagerad i ditt arbete och arbetar utifrån skolans värdegrund. Du har en god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med elever, föräldrar, kollegor och externa aktörer.
Välkommen att söka tjänsten som speciallärare på Osby kommuns Anpassade gymnasieskola, Yrkesskolan -Den lilla skolan med det stora hjärtat. Kvalifikationer
Du som söker har legitimation att undervisa i Anpassad gymnasieskolans kurser i svenska.
Du ska känna ett engagemang och en vilja att skapa goda pedagogiska lärmiljöer för denna elevkategori.
Antar du utmaningen att vara med och utveckla en framgångsrik skola, då är du den vi söker!
ÖVRIGT
Tjänsten kommer tillsättas under förutsättningen att de inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal. Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
