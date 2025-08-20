Specialistundersköterska till Åleryd somatik
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-08-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som omvårdnadspersonal på Åleryds vårdboende ger du individanpassat stöd och omsorg till de boende (utifrån IBIC - Individens Behov I Centrum), med fokus på deras välmående och livskvalitet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi lyfter fram det friska och uppmuntrar varje persons egna förmågor.
I rollen som specialistundersköterska stödjer och stöttar du den enskilde i dennes vardag. Du ingår i arbetsgruppen med omvårdnadspersonal och i arbetsuppgifterna omvårdnad, förflyttningar, personlig hygien och medicinska insatser. Du ansvarar även för städning och tvätt hos de boende. Du bidrar till att de boende serveras näringsriktiga och trivsamma måltider och att de kan delta i de aktiviteter som finns på vårdboendet; till exempel träning för att bibehålla funktion, promenader, kortspel, bingo, fika och andra sociala aktiviteter. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att brukare ska känna sig trygga, sedda och delaktiga i sin vardag.
Som specialistundersköterska förväntas du ha fördjupade kunskaper som bidrar till kvalitetshöjande insatser, bland annat genom att ha ansvar för att genomförandeplaner blir upprättade och att handleda övrig omvårdnadspersonal och anhöriga. Du kommer också ha en utvecklande roll i verksamheten och samverka nära verksamhetschef och sjuksköterska.
Du kommer också att vara kontaktperson för ett par av de boende på avdelningen och då ansvarar du för att planera och dokumentera deras individuella genomförandeplaner och hålla kontakt med aktuella vårdinstanser samt anhöriga. Dokumentationen sker i det digitala journalsystemet Treserva. Du förväntas även ta någon av de ombudsroller som finns inom något område som är av vikt för verksamheten (Senior Alert, BEATA, hjälpmedel, vårdhygien etc).
Din arbetsplats
Åleryds vårdboende är beläget i stadsdelen Åleryd och erbjuder en trygg och hemlik miljö för våra boende. Verksamheten omfattar cirka 128 platser, fördelade på somatik, demens och korttidsboende.
Du kommer att arbeta på någon av de somatiska avdelningarna J, K, M eller N. På somatiken tar vi emot både yngre och äldre med varierande behov och funktionsnedsättningar. På de somatiska avdelningarna har de boende egna lägenheter med ett boenderum, badrum med dusch & toalett och trinettkök. Vårt mål är att ge våra boende en meningsfull och trygg vardag, där de känner sig sedda, hörda och värdefulla.
Som specialistundersköterska har du en ledande roll i att tillsammans med dina kollegor på avdelningen, samordnare och verksamhetschef delta i utvecklingsarbete för att stärka eller förbättra vår avdelning. Specialistundersköterskan utgör en viktig länk i samarbetet med legitimerad personal. Du deltar i de multiprofessionella teammötena varje vecka tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, samordnare, omvårdnadspersonal och verksamhetschef.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska med valfri specialistinriktning och har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg. Det är meriterande om du har arbetat som specialistundersköterska tidigare, men det är inget krav. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbetssättet IBIC och ett salutogent förhållningssätt.
Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt, eftersom tydlig kommunikation med kollegor, boende och anhöriga är centralt. För att säkerställa att alla kandidater har tillräckliga språkkunskaper genomför vi ett språktest som en del av urvalsprocessen. Testet ger alla sökande samma möjlighet att visa sina språkkunskaper, oavsett utbildningsbakgrund eller erfarenhet.
Som specialistundersköterska är du självgående och ansvarstagande, vilket gör att du kan strukturera och driva ditt arbete framåt. Du samarbetar effektivt med andra och har en empatisk förmåga som gör att du kan möta och förstå patientens behov. Du har också god förståelse för hur individen tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar då du på ett pedagogiskt sätt förväntas handleda kollegor i teamet.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade team där vi tillsammans skapar en trygg och meningsfull vardag för våra boende!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15688
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan? Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Öst syd.ost@kommunal.se 010-442 8700 Jobbnummer
9466444