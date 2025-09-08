Specialistundersköterska Kognitiva stödteamet
2025-09-08
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Kognitva Stödteamet har funnits sedan augusti 2024, och har nu blivit en permanent verksamhet i kommunen. Teamet är under uppbyggnad och består i dagsläget av en samordnare/Arbetsterapeut och en Silviasjuksköterska, och vi önskar nu utöka teamet ytterligare för att bredda kompetensen och erbjuda förstärkt service till våra kommuninvånare samt till våra kommunanställda. Teamets mål är att vara en lättillgänglig service och förmedla kunskap inom demensområdet inom - och utom organisationen, samt att implementera goda rutiner kring BPSD-registret i kommunen. Arbetet är mångfacetterad och kräver framåtanda, kunskaper inom demens samt god samarbetsförmåga.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
• Tillsammans med kollegor i kognitiva stödteamet utveckla rutiner för en god jämlik demensvård i samråd med berörda parter.
• Kunna ge handledning i patientärenden.
• Tillsammans med teamet arbeta för implementering av nya arbetssätt i verksamheten enligt kommunens rutiner.
• Tillföra kunskap till det kognitiva stödteamet utifrån sin specialistkompetens och sin yrkesroll som undersköterska.
• Vara ett stöd vid arbetet med BPSD skattningar på avdelningar.
• Har fördjupad kunskap i olika demenssjukdomar och på vilket sätt man kan bidra till ett ökat välbefinnande och delaktighet för personen med demens utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
• Dela med sig av kunskap i hur personals agerande påverkar personen med demenssjukdom.
• Förmedla sina kunskaper och färdigheter i bemötande och kommunikation i samarbetet med vårdtagare och anhöriga för att främja en meningsfull vardag.
• Kontinuerligt se över utbildningsbehov i verksamheten utifrån sin specialistkompetens.
• Håller sig uppdaterad på demensområdet utifrån sin profession.
• Aktivt delta i pågående utbildningssatsningar inom demensområdet.
• Aktivt bidra till att vidareutveckla kognitiva stödteamet utifrån sin profession.Kvalifikationer
• Specialistutbildning inom kognitiv sjukdom
• Arbetslivserfarenhet av arbete med personer med kognitiv sjukdom är meriterande
• Erfarenhet som BPSD-administratör är meriterande
