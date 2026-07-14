Specialistläkare till BUP Farsta
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2026-07-14
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Vill du vara med och forma framtidens vård för barn och unga? Som specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin hos oss på mottagningen i Farsta får du möjlighet att göra en verklig skillnad i unga patienters liv, samtidigt som du utvecklas i din profession.
BUP Farsta är en öppenvårdsmottagning i Farsta för barn och ungdomar i åldern 7-17 år. På mottagningen arbetar psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor och administratörer med specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens. Vi arbetar interprofessionellt, i nära samverkan med vårdnadshavare och vid behov med skola, socialtjänst och andra vårdgrannar. Arbetet utgår från BUP Stockholms processkartor som stöd vid bedömning, utredning och behandling.
BUP Farsta arbetar med basuppdrag inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård och har FBT vid ätstörning som subspecialiserad insats. Erfarenhet av ätstörningsvård, familjebaserat arbete, föräldrainriktade insatser och gruppbaserade stödinsatser är därför särskilt relevant för tjänsten. Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare har du en central roll i att bidra med medicinsk kompetens i det dagliga barnpsykiatriska arbetet. Du ansvarar för bedömning, diagnostik och behandling, både vad gäller medicinska insatser och neuropsykiatriska utredningar. I uppdraget ingår att aktivt bidra till utveckling och förbättring av mottagningens rutiner och arbetssätt, med målet att säkerställa en patientsäker vård av hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare med specialisering inom barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri, godkänd för tjänstgöring i Sverige. Du ska ha kompetens att utreda, bedöma samt ansvara för patienters medicinska behandling. Du har god kunskap inom diagnostik och farmakologisk behandling. Erfarenhet av handledning är meriterande då det i tjänsten ingår att handleda ST-läkare.Dina personliga egenskaper
Den vi söker ska ha ett stort intresse för vår patientgrupp och ha en god förmåga till samarbete med kollegor. Som person behöver du vara stabil och tydlig. För att lyckas i rollen är det även viktigt att du är strukturerad och flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner (5000 kr/år).
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetet sker dagtid, måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Farsta Kontakt
Catrin Hägerholm catrin.hagerholm@regionstockholm.se 08-51452023 Jobbnummer
10001958