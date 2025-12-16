Specialistläkare internmedicin
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Verksamhet Medicin på Kungälvs sjukhus ansvarar för tre vårdavdelningar, en mottagning och dagvårdsverksamhet.
Utöver det finns en omfattande akutverksamhet.
Mottagningsverksamheten har specialiteter inom allmän internmedicin, gastroenterologi, hematologi, kardiologi och endokrinologi/diabetes.
Slutenvården är fördelat på tre vårdavdelningar, Avdelning 7 är hjärtavdelning med HIA-platser, Avdelning 8 är internmedicinsk avdelning med IMA-platser som har inriktning mot hematologi och diabetes och Avdelning 4 är också en internmedicinsk avdelning, där vi håller på att arbeta fram ett spännande koncept med ett antal utrednings- och 23-timmarsplatser.
Vår verksamhet är präglad av gott samarbete och gemenskap, där man arbetar i team med många kunniga medarbetare inom olika kompetensområden.
I tjänsten inom verksamhet Medicin ingår arbete på vårdavdelning och mottagning.
Hos oss får du det lilla sjukhusets fördelar med närhet och korta beslutsvägar.
Vem är du
Du är specialistläkare och har ett stort intresse av att arbeta med utveckling och utbildning och vi hoppas att du vill vara med och driva uppbyggnaden av Avdelning 4 med bland annat utrednings- och 23-timmarsplatser.
Du gillar att ha ett varierande arbete där du arbetar i olika positioner på såväl vårdavdelning som mottagning inom din specialitet.Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistutbildning inom internmedicin.
Du har en plan/önskan om att dubbelspecialisera dig inom någon av våra subspecialiteter.
Det är meriterande om du redan är dubbelspecialist.
Du bör vara intresserad av att ta ansvar, utveckla verksamheten och dela med dig av dina kunskaper.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningens omfattning
Enligt överenskommelse.Anställningsvillkor
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt, krävs för tjänsten.
Möjlighet för dubbelspecialisering och eventuellt överläkartjänst med tiden.
Du behöver inte vara redo att gå bakjour når du påbörjar din tjänst.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.Kontaktuppgifter för detta jobb
Sultan Zarin, läkarchef, mailto:sultan.zarin@vgregion.se
, 0722-04 28 64, 0303-980 19.
Jette Stenberg, enhetschef ST-läkare, och underläkare, mailto:jette.stenberg@vgregion.se
, 0706-99 15 26.
Facklig företrädare
Annica Yxhage Strandéus, Västra Götalands läkarförening, mailto:annica.strandeus@vgregion.se
, 0303-986 93
Välkommen med din ansökan!
