Specialistläkare Allmänmedicin
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Stenungsund Visa alla läkarjobb i Stenungsund
2026-06-25
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Närhälsan Stora Höga vårdcentral ligger centralt med gångavstånd till både tåg och buss. Vi är en väletablerad enhet med cirka 7 000 listade patienter och söker nu en specialist i allmänmedicin. Hos oss arbetar distriktsläkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare samt psykologer. Vi är ackrediterade inom Västra Götalands primärvård.
Vi finns i ett växande område i Stenungsunds kommun och samarbetar nära med Närhälsans vårdcentraler i Stenungsund och på Tjörn. Vi arbetar teambaserat med fokus på ständiga förbättringar och hög kvalitet i patientvården. Vill du vara med och utveckla framtidens vårdcentral i Stora Höga är du varmt välkommen till vårt team. Läs mer om förmåner hos Närhälsan: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer arbeta med mottagningsarbete och digitala vårdmöten i första linjens vård.
Vi har ett teambaserat arbetssätt för att ge likvärdig vård till alla våra patienter men samtidigt är kontinuitet något vi eftersträvar. Samarbetet mellan professionerna på Vårdcentralen är väldigt stor och vi jobbar efter att alla ska få arbeta på toppen av sin kompetens och ständigt utvecklas. Att fråga och lära av varandra är en stor del av vår vardag.
Du och dina kollegor bildar ett team med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat. I rollen ingår även handledning av ST- och AT- läkare samt läkarstudenter, det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom kontinuerlig fortbildning om tio dagar per år.
Om dig
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men ändå vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete och ser positivt på att ständigt utveckla våra arbetssätt. I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Stora Vägen 2 (visa karta
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444 60 STORA HÖGA Arbetsplats
Närhälsan Stora Höga vårdcentral Kontakt
Vårdcentralchef
Anna Belfrage 0708-295823 Jobbnummer
9979914