Specialistläkare
Välkommen till oss på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping! Tillsammans bedriver och utvecklar vi psykiatriska vården för barn och unga i östra Östergötland.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping tillhör Psykiatricentrum i Region Östergötland. Klinikens verksamhet bedrivs i huvudsak på en sammanhållen öppenvårdsmottagning och är inriktad på insatser till barn och unga med medelsvåra till svåra psykiska symtom samt neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Kliniken består idag av fem behandlings- och utredningsteam samt ett mellanvårdsteam. Ett av dessa team har specialisering mot ätstörning. I kliniken ingår även barnahus, spädbarnsenhet, barnskyddsteam samt barntraumateam. Kliniken har cirka 90 medarbetare varav ungefär hälften är kuratorer eller psykologer.
På BUP-kliniken i Norrköping arbetar vi ständigt med utvecklings- och förbättringsarbeten för att skapa en allt bättre vård för våra patienter och för att skapa god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara ansvarig läkare i ett av våra behandlings- och utredningsteam. I arbetsuppgifterna ingår patientarbete innefattande bland annat psykiatrisk bedömning och diagnostik, läkemedelbehandling, intygsskrivande och andra sedvanligt förekommande uppgifter. Du kommer arbeta som bakjour dagtid på kliniken samt ha beredskapsjourer. Du samarbetar med övriga professioner i teamet och på kliniken för patientens bästa både via behandlingskonferenser och i gemensamma besök. Du har ronder med våra sjuksköterskor samt handleder läkare under utbildning.
Du är även en del i den länsövergripande jourlinjen inom barn- och ungdomspsykiatrin med uppdrag under helger och kvällar/nätter kopplat till slutenvårdsavdelningen i Linköping.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till dagtid men jourtjänstgöring enligt ovan ingår i tjänsten.
Arbetsgrupp
Du blir en del i vår läkargrupp som i dagsläget består av sju specialistläkare och sju ST-läkare. På kliniken samarbetar du även med andra profession såsom tex. psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri. Tidigare erfarenhet inom specialistområdet är meriterande. Erfarenhet relevanta eller närliggande områden är också meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Du behöver också ha en god förmåga både att arbeta självständigt och ha mycket god samarbetsförmåga. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både barn, unga, anhöriga och kollegor. Vidare är du patientfokuserad, har ett stort engagemang och en hög ansvarskänsla för dina patienter. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel då du kan behöva anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort erfordras.
