Specialistläkare

2025-10-16
Äldrevårdsenheten
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du arbeta med att göra vardagen bättre för våra äldre?
Äldrevårdsenheten expanderar och därför söker vi dig som är specialist i allmänmedicin, eller annan lämplig specialitet. Du ska ha en vilja att vara med och utveckla Äldrevårdsenheten i hela Uppsala län tillsammans med oss. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Du kommer att tillsammans med dina kollegor ha stora möjligheter att själv lägga upp din arbetsdag utifrån dina listade patienters behov. Det kan finnas möjlighet att i viss mån arbeta på distans.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Äldrevårdsenheten har utarbetat ett unikt sätt att arbeta med äldre patienter som behöver läkarvård i hemmet tillsammans med hemsjukvården. Du har cirka 80 listade patienter om du tjänstgör på heltid. Fokus ligger på täta patientkontakter i patienternas egna hem. Genom att alla besök sker i hemmet skapar vi trygghet för de äldre och det blir lättare att få en bild över patientens medicinska behov. Hos Äldrevårdsenheten har du möjlighet att ägna dina patienter den tid som behövs och du följer dina patienter över tid, vilket borgar för en god kvalité och kontinuitet.
I din kliniska vardag finns alltid tid för att kunna rådfråga konsulter vid Akademiska sjukhuset om sådant behov uppstår. Vårt arbetssätt bygger på ett nära samarbete med kommunernas hemsjukvård, med bland annat gemensamma ronder, hembesök och kontakt per telefon samt genom datasystem. Som läkare vid Äldrevårdsenheten arbetar du med både bedömning och behandling. Du ingår i ett team med läkare, apotekare, logoped, dietist och medicinsk sekreterare. Med hänsyn till patientens behov har du stora möjligheter att planera din tid så att det passar både dig och dina patienter.
Din kompetens
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin, eller annan lämplig specialitet. Du behöver ha ett stort intresse av arbete med äldre patienter. Du har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet, samtidigt som du har vana och drivkraft att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. B-Körkort och god körvana är ett krav.
Vår verksamhet
Äldrevårdsenheten är en läkarresurs för äldre personer i Uppsala län som har behov av läkarvård i hemmet. Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan Region Uppsala och hemsjukvården i Uppsala läns kommuner. Vi får våra patienter via remiss från vårdcentraler eller från kommunernas hemsjukvård. Vi gör både akuta och planerade besök hemma hos våra patienter, och har ett nära samarbete med hemsjukvårdens sjuksköterskor.
Vill du veta mer?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Marcus Taflin, verksamhetschef för Äldrevårdsenheten på e-post: marcus.taflin@regionuppsala.se
alternativt på telefon: 073-8670442.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga utbildningsbevis, bevis om legitimation och andra relevanta bilagor. Intervjuer sker fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
