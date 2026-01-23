Specialist tunnelsäkerhet med brandinriktning
2026-01-23
Vi söker en specialist inom tunnelsäkerhet med brandinriktning till tekniska system IVtt5 hos Trafikverket.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Stockholm eller Göteborg. Tjänsten omfattar heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser resursstöd inom tunnelsäkerhet med inriktning brand. Rollen innebär arbete som resurskonsult i Trafikverkets beställarorganisation där konsulten stödjer Trafikverket med specialistkompetens inom tunnelsäkerhet i infrastrukturprojekt.
I uppdraget ingår även att, vid behov, bistå avdelning IVtt5 inom verksamhetsområdet, inom ramen för den beläggningsgrad som anges i uppdragskontraktet.
Uppdraget omfattar även kunskapsöverföring till Trafikverkets anställda avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför.
Vägleda, styra och följa upp projekteringskonsulter samt säkerställa kvalitet och efterlevnad av Trafikverkets ledningssystem inom tunnelsäkerhet med brandinriktning.
Fungera som sakkunnigt specialiststöd till projektledningen under planerings-, projekterings- och byggskede, inklusive samverkan med externa parter.
Säkerställa att handlingar, tekniska lösningar och koncept uppfyller ställda tekniska och funktionella krav samt stödja projektets kravhantering.
Ta fram, granska och följa upp riskbedömningar, PM, analyser och studier av brand, brandförlopp, ventilation, utrymning, human factors och insats.
Ta fram och granska säkerhets-, utrymnings- och insatskoncept, brandskyddsdokumentation samt annan säkerhetsrelaterad dokumentation.
Medverka i TGM-utredningar och bidra till framtagande av krav, råd och utbildningsinsatser inom ämnesområdet.
Delta i och representera arbetsområdet vid interna och externa möten, inklusive samordning, samråd och protokollföring.
Följa upp brandskyddet i byggskede samt bidra till framtagning och granskning av tid- och resursplaner.
Säkerställa förankring, återkoppling och rapportering till utsedd ansvarig part samt bidra till projektets framdrift genom kvalificerad rådgivning och prioritering av kritiska moment.
Krav (OBS, obligatoriska)
Brandingenjör eller motsvarande utbildning, som Trafikverket bedömer är lämpligt för uppdraget.
Kompetens om Trafikverkets regelverk generellt inom ämnesområdet tunnelsäkerhet inklusive kunna tolka och tillämpa reglerna på projekt.
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift samt kunna uttrycka sig väl.
Har till övervägande delen arbetat med tunnelsäkerhet under minst åtta år (8) av de senaste 15 åren.
Minst 8 års erfarenhet av brandskyddstekniskt utredningsarbete i infrastrukturprojekt där tunnlar eller undermarksstationer utgjort en tydlig del av arbetsinnehållet.
Minst 8 års erfarenhet av brandprojektering av byggnader (BBR kunskap).
Erfarenhet från att ha arbetat i flera skeden med tunnelsäkerhet ifrån tidigt skede till överlämnande av tunnel/undermarksstation till den förvaltande organisationen
Erfarenhet från minst två olika projekt av att utarbeta eller granska säkerhetsdokumentation enligt Trafikverkets krav på säkerhetsanalyser/värdering för järnvägs- och vägtunnlar.
Erfarenhet att skriva regler, föreskrifter eller krav och råd inom infrastruktursektorn.
Meriterande
Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som specialist tunnelsäkerhet enligt UB på beställarsidan eller motsvarande.
Du har dokumenterad erfarenhet av brandskyddsprojektering av järnvägsstationer ovan mark som hör till det svenska järnvägssystemet, genom tillämpning av Boverkets byggregler samt Trafikverkets kompletterande krav, råd och rekommendationer i Trafikverksdokument (TDOK) och infrastrukturregelverk (TRVINFRA), t.ex. TRVINFRA-00400.Antingen som Trafikverkets beställarstöd eller som utförare (Tekniksansvarig och/eller specialist).
Du har erfarenhet av att planera /leda slutövningar med blåljuspersonal i tunnlar.
Du har erfarenhet inom tunnelsäkerhet från både väg- och järnvägsprojekt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
