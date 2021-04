Specialist till team kemisk analys - Mpya Sci & Tech AB - Kemistjobb i Stockholm

Mpya Sci & Tech AB / Kemistjobb / Stockholm2021-04-14Mpya Sci & Tech är skapat av och för människor som älskar teknik och naturvetenskap. Vi är inte här för att göra något som alla andra gör. Vi tar nischad rekrytering och konsulting till en ny nivå med fokus på kandidatperspektivet. Det är därför vi kallar oss Talent Advisors. Vi tror att de riktiga talangerna är de individer som vågar utvecklas genom hela livet. Med lång erfarenhet och djup kunskap om branschen har vi skapat ett framåtlutat och spetsigt bolag, på vårt sätt.På Mpya Sci & Tech tror vi på ett hållbart arbetsliv där vi tillsammans bygger en kultur med genuin delaktighet, ivrig nyfikenhet och möjlighet att få vara sig själv. Kom och utvecklas ihop med oss i Göteborg och Stockholm. Hos en arbetsgivare i världsklassVill du vara en del av Team kemisk analys hos Mpya Sci & Tech i Mälardalen? Vi är ständigt ute efter nya kollegor med tidigare industrierfarenhet inom Life science till vårt växande team. Här kan du utvecklas kompetensmässigt samtidigt som du får tid med det viktiga i vardagen.Vi har nu funnits i ett och ett halvt år, och har under den tiden gått från sex till mer än 50 kollegor, och vi fortsätter växa. Idag arbetar vi med allt från små till stora läkemedel-, medtech- och biotechbolag. I team kemisk analys har vi ett stort fokus inom utveckling, kvalitet och tillverkning med kemisk analys som gemensam nämnare.Som Mployee hos oss så är det en självklarhet att du ska kunna påverka ditt uppdrag, din personliga utveckling och vår affärsutveckling. Låter det för bra för att vara sant? Vi sätter gärna dig i kontakt med en av våra kollegor ute på uppdrag som kan dela med sig av sin bild.Exempel på uppdrag inom kemisk analys hos oss:Metodutveckling av analysmetoder, exempelvis HPLC med diverse detektorerValidering och kvalificering av analysmetoder samt instrumentProcessutveckling och tech transfer i samband med uppskalning från tidig utveckling till klinisk fas och vidare till fullskalig produktion.Regulatorisk dokumentation med ansvar för kommunikation med myndigheter och reglerande institutioner.Vem är du?Du bör ha en akademisk utbildning inom kemi, bioteknik eller motsvarande samt några års arbetserfarenhet från industrin. Vi ser även att du har praktisk erfarenhet av GMP.För att du ska trivas hos oss och för att vi ska kunna utmana dig ser vi att du har erfarenhet inom några av följande områden:Metodutveckling av analyserValidering och kvalificering av analysmetoder samt instrumentArbetat mot CRO och CMCArbetat med ICH och farmakopéanalyser (Ph Eur och USP)Högupplösande detektorer såsom QTOF, Orbitrap eller liknandeUtöver detta är det viktigt att du är flexibel, driven och kan uttrycka dig obehindrat på såväl svenska som engelska.Nästa stegKänner du igen dig på beskrivningen? Skicka in en ansökan eller varför inte slå en signal? Ansvarig rekryterare för denna roll är Talent Advisor Marlene Andersson, 072 302 63 00. Urval och intervju sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Välkommen hem, Välkommen till Mpya Sci & Tech!Om ossMpya Sci & Tech är skapat av och för människor som älskar teknik och naturvetenskap. Vi är inte här för att göra något som andra gör. Vi tar nischad rekrytering och konsulting till en ny nivå med fokus på kandidatperspektivet. Det är därför vi kallar oss Talent Advisors. Vi tror att de riktiga talangerna är de individer som vågar utvecklas genom hela livet. Med lång erfarenhet och djup kunskap om branschen har vi skapat ett framåtlutat och spetsigt bolag, på vårt sätt.På Mpya Sci & Tech tror vi på ett hållbart arbetsliv där vi tillsammans bygger en kultur med genuin delaktighet, ivrig nyfikenhet och möjlighet att få vara sig själv. Kom och utvecklas ihop med oss i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Hos en arbetsgivare i världsklass. Läs mer på www.mpyascitech.com Varaktighet, arbetstid2021-04-14Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-02Mpya Sci & Tech AB5692264