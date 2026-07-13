Specialist inom teknisk dokumentation
Avaron AB / Journalistjobb / Karlskrona Visa alla journalistjobb i Karlskrona
2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta nära teknik, produktion och system i en roll där struktur verkligen gör skillnad? Här får du ansvar för att säkerställa att teknisk dokumentation för produktionsutrustning håller rätt kvalitet, följer relevanta krav och finns tillgänglig på ett sätt som fungerar i vardagen. Du blir en viktig länk mellan leverantörer, projekt och interna användare, med fokus på att skapa ordning i komplex information och göra dokumentflöden mer effektiva.
Rollen passar dig som gillar kombinationen av teknik, administration och förbättringsarbete. Du arbetar i en industriell miljö med många kontaktytor, där du både får stötta pågående projekt och bidra till att utveckla arbetssätt, systemstöd och informationsstruktur. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur teknisk dokumentation hanteras i en verksamhet där kvalitet, spårbarhet och struktur är avgörande.
ArbetsuppgifterDu samordnar och följer upp dokumentationsleveranser från leverantörer.
Du säkerställer att teknisk dokumentation uppfyller lagkrav, standarder och interna rutiner.
Du hanterar inleverans, lagring och arkivering av dokument i relevanta system.
Du stöttar projekt kopplade till maskininvesteringar och förändringar i produktionsutrustning.
Du utvecklar och förbättrar rutiner för dokumenthantering och informationsstruktur.
Du fungerar som användarstöd och utbildar användare i PLM/Windchill.
Du skapar och underhåller produktstrukturer samt metadata i relevanta system.
KravDu har ett genuint intresse för teknik och god förståelse för industriell verksamhet.
Du arbetar strukturerat, noggrant och metodiskt i miljöer med komplex information.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika intressenter.
Du tar ansvar, driver ditt arbete framåt och trivs med att arbeta självständigt.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Du har goda kunskaper i Microsoft Office.
MeriterandeErfarenhet av teknisk dokumentation.
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem.
Kunskap om PLM/Windchill.
Kunskap om maskindirektivet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058368-2098815". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskrona Central Station, Bicycle rental (visa karta
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371 34 KARLSKRONA Jobbnummer
10001235