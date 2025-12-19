Specialist inom Energieffektivisering
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning av jobbet
Den närvarande energi- och klimatkrisen gör behovet av energieffektivisering större än någonsin tidigare. För många företag är frågan om energihushållning, hållbarhet och reducering av koldioxidutsläpp avgörande parametrar för deras konkurrenskraft. Efterfrågan för energitjänster växer och vi med den. Därför söker vi en erfaren energikonsult för att ytterligare stärka vårt team i Västra Götaland och tillsammans med oss driva på utvecklingen och bidra till att förverkliga energiomställningen.
Vår verksamhet inom energieffektivisering i Göteborg, Skara, Varberg, Borås, Alingsås, Uddevalla, och Skövde består av en dynamisk arbetsgrupp av personer med olika bakgrund och erfarenheter där arbetsklimatet präglas av teamwork och framåtanda. Vi drivs av att presentera innovativa och hållbara lösningar för våra kunder och sedan bidra och stötta i förverkligandet av dessa. Våra kunder är allt från små företag till internationella koncerner och våra uppdrag omfattar alla typer av energianalyser och effektiviseringsåtgärder samt långsiktiga samverkansuppdrag för fastighet och industri.
För att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster behöver vi dig som vill leda och driva på omställningen inom energieffektivisering tillsammans med våra kunder. I rollen som energikonsult kommer du ansvara för att leda och utveckla uppdrag i sin helhet med ansvar för utförande, resursplanering och ekonomi. Du trivs och inspireras av att realisera förbättringsåtgärder och utveckla samverkan med kunder över tid.Kvalifikationer
Här på AFRY blandar vi djup teoretisk bakgrund med en känsla för det praktiska. Som energikonsult hos oss axlar du ansvaret att identifiera de förbättringsmöjligheter som finns hos våra kunder och du ser affärsutveckling av våra tjänster som en naturlig del av konsultrollen. Du motiveras av att utveckla och driva affären både på kort och lång sikt.
Vi söker dig som är tydlig och strukturerad, och du ser god kommunikation som en naturlig del av ditt arbetssätt. Du har ett driv att motivera och engagera kollegor och kunder för att samverka mot en hållbar utveckling.
Vi ser det som nödvändigt att du har:
Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot energi eller motsvarande tekniska kunskaper.
Minst 3 års erfarenhet inom energieffektivisering
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Vi ser det som meriterande att du är en certifierad energikartläggare eller certifierad energiexpert, alternativt att du har erfarenhet av energiledningssystem, t.ex. ISO 50001.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Placeringsort kan vara på något av våra kontor i Göteborg, Skara, Varberg, Borås, Alingsås, Uddevalla, eller Skövde.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Kontaktuppgifter för frågor:
Viktor Mannikoff, rekryterande chef
• 46 10 505 84 19viktor.mannikoff@afry.com
Mattias Andersson, rekryterande chef
• 46 10 505 57 82mattias.g.andersson@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
