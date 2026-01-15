Specialist inom elsäkerhet och arbetsmiljö

Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Vi söker nu en Specialist inom elsäkerhet och arbetsmiljö som vill höja säkerheten i elnätsbranschen!
Om rollen
Vi står inför stora och spännande utmaningar när elnäten byggs ut och moderniseras för att säkra elförsörjningen nu och i framtiden. På Ellevio driver vi en verksamhet där arbetsmiljö och säkerhetskultur står högst på agendan. Vi är en beställarorganisation, vilket innebär att mycket av vårt arbete utförs av entreprenörer. Tillsammans med dem arbetar vi för vår gemensamma nollvision kring olyckor.
Som Specialist inom elsäkerhet och arbetsmiljö ingår du i Hållbarhetsteamet som jobbar integrerat med miljö-, arbetsmiljö- och elsäkerhetsfrågor kopplat till vår drift-, underhåll- och projektverksamhet. Du blir vår expert inom elsäkerhet med fokus på att proaktivt driva förbättringsarbete och styra och stödja organisationen inom elsäkerhet och arbetsmiljö. En stor del av rollen handlar om att analysera händelser och data, identifiera risker och föreslå förebyggande åtgärder men även att stötta och utbilda inom ESA, ellagstiftningen och incidenthantering, där vi använder IA-systemet. Elsäkerhet är ditt fokus, men du arbetar också med bredare arbetsmiljöfrågor som är kopplade till vår beställarroll och vår fältrelaterade verksamhet. Du deltar också i entreprenörsmöten och branschsamarbeten samt genomför entreprenörsuppföljningar och audits.
Arbetet innebär många kontaktytor och det förekommer resor till våra anläggningar och kontor samt till våra leverantörer i Sverige och även utomlands. Uppskattat antal resdagar är ca 25 dagar/år.
Dina kollegor i Hållbarhetsteamet finns på kontoren i Stockholm och Karlstad, varför vi gärna ser att du är stationerad på något av dessa kontor. För rätt person finns även möjlighet att ha Kungsbacka eller Bollnäs som placeringsort.
Hos oss finns ett genuint engagemang för säkerhetsfrågorna på alla nivåer i företaget, vilket skapar stora möjligheter att fortsätta driva och utveckla området. Välkommen till en nyckelroll i att göra elnätsbranschen säkrare - för kollegor, kunder, entreprenörer och samhället.
Vem är du?
Vi söker dig som med stort intresse och kunnande har förmågan att inspirera andra i elsäkerhets- och arbetsmiljöfrågor.
Du har relevant utbildning och gedigen erfarenhet av att driva och samordna arbetsmiljöfrågor samt djup förståelse för el och elsäkerhet. Du är utvecklingsorienterad och trivs i rollen som expert och stödfunktion.
För att lyckas i rollen behöver du tycka om att samarbeta och kommunicera med andra och även vara trygg i dig själv samt ha god analytisk förmåga och struktur i ditt arbete.
För denna tjänst behöver du kunna uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt på såväl svenska som engelska.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi 2026 blivit utnämnda till Karriärföretag - för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Vi erbjuder dessutom flexibel arbetstid och, i dialog med din närmsta chef, möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Om du vill ta reda på mer:
• Säkerheten först
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta!
Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 5 februari. Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Karolina Viksten på karolina.viksten@ellevio.se
eller på tel. 070 676 66 74 eller vår rekryterare Fatou Thunblad på fatou.thunblad@ellevio.se
.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Eftersom den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning.
