Specialist i allmänmedicin & MLA

Vill du forma framtidens primärvård med havet som granne? Är du en engagerad specialist i allmänmedicin som söker nästa steg? Vi på Meliva Nynäshamn söker nu en nyckelperson som vill kombinera kliniskt arbete med medicinsk utveckling i en av skärgårdens vackraste miljöer. Hos oss får du det bästa av två världar: styrkan i en stor organisation och det personliga lugnet på en mindre vårdcentral.
Varför välja Meliva Nynäshamn?
Inspirerande miljö: Arbeta i ljusa lokaler med utsikt över inloppet, ett stenkast från tåg och natur.
Möjlighet att påverka: Som en central del av verksamheten får du vara med och utveckla såväl vården som våra patientflöden.
Nätverket Meliva: Vi är en del av en stabil organisation med rötter sedan 1909, där vi kombinerar fysisk vård med innovativa digitala lösningar.
Anställningsvillkor:
Heltid är att föredra, men deltid kan diskuteras. Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Dagtid, måndag till fredag.
Ansökan
Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av Meliva i Nynäshamn. För mer information om tjänsten eller för ett förutsättningslöst samtal, kontakta gärna: Pernilla Håkansson Rekryteringskonsult Randstad Care 070-1606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se
Ansvarsområden
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp en stabil läkargrupp på en vårdcentral som nu blickar framåt. Du kliver in i en verksamhet med 5 800 listade patienter, välfungerande rutiner och en mycket stabil grupp av sjuksköterskor och undersköterskor.
Medicinskt ledningsansvar (MLA): Som MLA ansvarar du för övergripande medicinska frågor, sitter i ledningsgruppen och tar plats i Melivas nationella medicinska råd.
Handledning & Mentorskap: Du fungerar som en trygg punkt för våra yngre kollegor och avsätter tid för handledning.
Kliniskt fokus: Du hanterar mer avancerade medicinska fall och arbetar nära våra team inom diabetes, astma/KOL och hemsjukvård.Kvalifikationer
Vi söker en prestigelös och flexibel kollega som är trygg i sin roll.
Krav: Specialist i allmänmedicin (alternativt geriatriker med primärvårdserfarenhet).
Meriterande: Minst 2 års erfarenhet som specialist. Har du intresse för kroniska sjukdomar eller hemsjukvård är det ett plus.
Egenskaper: Du är en lagspelare som trivs med att handleda kollegor och utveckla flöden.Om företaget
Meliva vårdcentral Nynäshamn
Meliva är en av Sveriges största aktörer inom primärvård med över 155 000 listade patienter. Vi erbjuder en bredd av tjänster inom BVC, specialistvård och företagshälsa, där fysisk närvaro möter innovativa digitala lösningar. Vår resa i Sverige startade 2020, men vi vilar på en gedigen grund: vår moderorganisation, finska Mehiläinen, har varit ledande inom hälso- och sjukvård sedan 1909. Med över hundra års erfarenhet och ett starkt fokus på digitalisering driver vi nu utvecklingen av ett hållbart svenskt vårdsystem. Oavsett var du möter oss är mänsklig omtanke vår högsta prioritet. Välkommen att följa med på vår resa! Ersättning
