Specialist i allmänmedicin
2026-04-29
Allmänspecialist till Sätila Vårdcentral
Vill du arbeta på en mindre, privat vårdcentral med genuint engagemang och intresse för sina patienter och för arbetsmiljö, i vackra Marks kommun? Då kan Sätila vara alternativet för dig!
Om oss
Sätila vårdcentral är väletablerad och har drivits tillsammans med Rävlanda vårdcentral i samma regi sedan 2016. Vårdcentralerna samarbetar nära, med givande synergieffekter.
Sätila vårdcentral är en privat vårdcentral, med korta beslutsvägar och du som medarbetare har stor möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner.
Vi är en sammansvetsad grupp, varav många arbetat hos oss länge. Hos oss prioriterar vi kontinuitet i hela vårdkedjan och jobbar med ständiga förbättringar och utveckling i vårt prestigelösa arbetssätt. Våra specialister har tillgång till ostörd administrations tid för att optimera arbetet.
Du har flera specialistläkare som kollegor. Gemensamt delar vi kunskap och erfarenhet och det kollegiala intresset för samarbete är stort.
Om dig
För att trivas hos oss behöver du uppskatta teamarbete och nära kontakt med dina arbetskamrater i det dagliga patientarbetet, med bredden och variationen som yrket som allmänläkare innebär. Du ser goda villkor och medbestämmande som förutsättningar för en välfungerande arbetsplats.
Du behöver vara flexibel, positiv och intresserad av ditt arbete. Du har goda kunskaper i svenska motsvarande C1 enligt Europarådets referensram.
Har vi väckt din nyfikenhet? Hör av dig så berättar vi mer.
Anställningsform:
Enligt överenskommelse Arbetstidsmått:
80-100 %
Tillträde:
Enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag:
260628
intervjuer sker löpande
Kontakt:
Cathrine Klippedahl Verksamhetschef
Vård i Rävlanda, Sätila AB
0704-386457
Ansökan skickas till: cathrine.klippedahl@strandab.se Så ansöker du
