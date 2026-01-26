Specialist i allmänmedicin
Mubaraks Konsult AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-01-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mubaraks Konsult AB i Malmö
Vårdcentralen MultiClinic är en vårdcentral utöver det vanliga. Vi drivs i privat regi men ingår i Region Skånes hälsoval och har drygt 7000 listade patienter. Förutom familjeläkarmottagningen har vi även minnesmottagning, diabetesmottagning, psykosociala teamet, gynekologmottagning och ortopedmottagning. Vårt mål är att bedriva en vård av hög kvalité med optimal tillgänglighet för att våra patienter ska bli nöjda. Därför har vi öppet alla dagar i veckan. Vi är belägna i ett mångkulturellt område där du dagligen möter människor från alla världens hörn i olika åldrar och med olika problematik. Här erbjuds du ett varierande och givande arbete med ett gott arbetsklimat och glada samarbetsvilliga kollegor. Vi är en arbetsplats som har högt i tak och ett lärande arbete. En arbetsplats där vi både har roligt och tar hand om varandra. Vi har ett bra kollegialt arbetsklimat där många av specialistläkarna arbetat länge på vårdcentralen.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Vårt patientklientel är mångkulturellt och hos oss är en arbetsdag aldrig den andra lik. Du kommer arbeta med såväl planerade som akuta läkarbesök. I din roll kommer du ha ett nära samarbete med våra olika yrkeskategorier och vi erbjuder en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, men det finns möjlighet att arbeta kvällar och helger för den som önskar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är patientfokuserad, samarbetsvillig, flexibel med god kommunikativ förmåga. På enheten pågår ett kontinuerligt arbete med patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Vi uppmuntrar en stresstålig, driven och utvecklingsinriktad medarbetare som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla vår arbetsplats på bästa sätt. Det är därför även positivt om du är intresserad av kreativt nytänkande och vill vara en del i utvecklingsarbetet med fokus på att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. När det gäller de formella kraven är du legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom primärvården och/eller om du har kunskaper i journalsystemet PMO. I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Arbetslivserfarenhet
Läkare, Specialist i allmänmedicin eller annan specialitet , erfarenhet efterfrågas.Ersättning
Enligt avtal.Tillträde
Enligt överenskommelse
Anställningsvillkor
Heltid. Provanställning i 6 månader.
ÖVRIGT
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: abla@multiclinic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mubaraks Konsult AB
(org.nr 556798-6723)
Lindängsplan 3 (visa karta
)
215 74 MALMÖ Arbetsplats
Vårdcentralen Multi Clinic Jobbnummer
9705811