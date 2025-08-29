Specialist i allmänmedicin
Capio Vårdcentral och BVC i Bro är centralt belägen i trivsamma lokaler mitt i Bro Centrum, nordväst om Stockholm, med bara ett kort gångavstånd till pendeltågsstationen. Här på vår välfungerande mottagning arbetar ett härligt och sammansvetsat team bestående av cirka 30 medarbetare som tillsammans tar hand om våra cirka 9000 listade patienter. Vi erbjuder flera specialistmottagningar såsom diabetes, astma/kol och hypertonimottagning, samt fysioterapeut och rehabkoordinator. Här på Capio Vårdcentral Bro tar vi även ansvar för hemsjukvårdspatienter, BVC och första linjens psykiatri för både barn och vuxna. Det finna goda tågkommunikationer och vi erbjuder fri parkering i anslutning till vårdcentralen.
Vi har en starkt fokus på förbättringsarbete och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Här på vår arbetsplats kan du förvänta dig en miljö präglad av utvecklingsmöjligheter och ett starkt teamarbete. Vår personal utgör en stark och kompetent grupp med lång erfarenhet av primärvård.
Välkommen till Capio Vårdcentral Bro - en trivsam arbetsplats med de bästa kollegorna!
Din roll
Som specialist i allmänmedicin hos oss kommer du att arbeta med utredning och behandling av patienter på mottagningen och i vår hemsjukvård. Ditt arbete kommer också inkludera regelbundna insatser på BVC. Vi arbetar i tvärprofessionella team för att möta patienternas behov, och vi har kommit långt på vår digitaliseringsresa som har gynnat både patienter och medarbetare. Detta innebär bland annat att vi vid sidan om fysiska besök arbetar med chatt och videobesök. I tjänsten ingår även handledning av våra AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare och läkarstudenter.
Vi arbetar strukturerat med kvalitet och systematiskt utifrån tydliga riktlinjer. Vi mäter och följer kontinuerligt upp vårt arbete. Här kommer du att vara en viktig del i förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vi erbjuder dig
Vi är övertygade om att man gör ett bättre jobb när man verkligen trivs på sin arbetsplats. Vi ger dig möjligheten att vara med och påverka arbetet och verksamhetens utveckling. Hos oss får du frihet att forma ditt arbete, och vi erbjuder möjligheter till arbete hemifrån enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag.
Förmånscykel
Flexibla arbetsförutsättningar
Kompetensutveckling, både internt och externt.
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra.
Inflytande och delaktighet i verksamheten
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och att du tillsammans med oss vill utveckla vår arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där samarbetsförmåga och intresse för utveckling är viktiga egenskaper. Vi som jobbar här ser fram emot att välkomna en ny kollega och få dig att känna dig som hemma, både i den kliniska vardagen och i fikarummet.
Är du specialist i allmänmedicin, bra på att samarbeta och vill vara med och bidra till att ge våra patienter bästa möjliga vård? Då vill vi gärna höra från dig. Varmt välkommen att bli en del av vårt team.
Vi ser fram emot att ha dig med oss på Capio Vårdcentral Bro!
