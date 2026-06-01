Byggmontör |Lernia | Stockholm
Lernia Bemanning AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Lernia söker nu en byggmontör för uppdrag i Saltsjö-Boo och Stockholm med omnejd. Är du van vid montagesarbete, händig och trivs med varierande arbetsuppgifter på byggplats? Vill du arbeta i team med tydliga rutiner och goda möjligheter till utveckling?
Kunden erbjuder helhetslösningar inom bygg och montage på både mindre och större projekt. Företaget värdesätter kvalitet, säkerhet och god kundkontakt och har långsiktiga relationer. Kunden arbetar med helhetslösningar inom inredningssnickeri. Idag arbetar 15 personer på företaget, medarbetarna har lång erfarenhet av montering, tillverkning och bygg. Tjänsten är ett bemanningsuppdrag inledningsvis och sedan är det tänkt att anställningen övergår hos kunden.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som byggmontör kommer du att utföra montage- och installationsarbeten på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Du arbetar i team och rapporterar till Projektledaren. Arbetet är fysiskt och varierat med inslag av både ombyggnad och installationsarbeten.
I ditt uppdrag ingår att:
Utföra montage av byggdelar enligt ritning och arbetsinstruktion
Samarbeta med arbetsledare och kollegor för att hålla tidplaner
Följa gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
Utföra kvalitetskontroller och rapportera avvikelser
Hålla ordning och sköta verktyg och materialKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av montage- eller byggarbete
Kunskap om ritningsläsning och byggprocesser
Relevant yrkesutbildning och minst 5 års dokumenterad erfarenhet
B-körkort
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Följa kontrollplan så att projektets kvalitetsplan hållerDina personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad och trivs med praktiskt arbete. Du kommunicerar tydligt, tar egna initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Säkerhet och kvalitet är naturliga delar av ditt arbetssätt. Värdesätter en god miljö/arbetsmiljö.
Som en av oss
Som bemanningskonsult eller projektanställd via Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder företagshälsovård, friskvårdsbidrag och stöd från en konsultchef som följer upp din utveckling och trivsel under uppdraget.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, klicka på ansökningslänken i annonsen och fyll i formuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare via e‐post: stockholm@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå i rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7830287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta
)
167 51 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9940518