Specialist inom incident response till Cyberförsvaret
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Försvarsmaktens cyberförsvar ingår som en integrerad del i det militära försvaret och utgör en militärstrategisk resurs. Cyberförsvaret har förmåga att genomföra offensiva och defensiva cyberoperationer samt att upptäcka, identifiera och avvärja hot från de mest kvalificerade aktörerna. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Över internet sker attacker mot datorer och servrar världen över i en allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett väpnat angrepp. Försvarsmakten som myndighet är i ständig utveckling, där vår huvudsakliga uppgift är att värna om Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av stunder.
2. Cyberförsvarsförbandet (2. CFF) söker därför nu en senior incident respone-specialist. Har du ett analytiskt sinnelag och har arbetat flera år att hantera incidenter i publika som isolerade miljöer, då är denna tjänst för dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inom Cyberförsvaret vill vi alltid vara i framkant av innovation och genom vårt agerande bidra till ett säkrare Sverige. I denna roll får du möjlighet att driva och utveckla cyberförsvarets förmåga till att genomföra incidenthantering. I rollen får du även bidra till framtagning av tekniska lösningar för att möta cyberförsvarets unika behov, vilket kan innebära metod-, teknik-, verktygsutveckling.
Uppgifterna vi som team ställs inför ska kunna lösas både i fred som krig, varpå fysisk träning är en naturlig del av arbetsuppgiften (arbetsgivaren tillhandahåller arbetstid om 3 timmar i veckan för fysisk träning).
I rollen som senior incidenthanterare ingår det att arbeta med:
Framtagning av metoder för att incidenthantera i publika som isolerade miljöer.
Implementering, administrering och förbättring av metoder för incidenthantering.
Handledning/mentorering av juniora medarbetare.
Högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kunskap som arbetsgivaren finner relevant.
Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom relevant arbetsområde om minst 5 år.
B-körkort.
Meriterande
Genomförd militär grundutbildning
Erfarenhet av arbete med IT-infrastruktur, såväl publika som isolerade miljöer.
Erfarenhet utav arbete inom incident response.
Kunskap och erfarenhet utav CTI och detektioner.
Väl förtrogen med MITRE ATT&CK
Färdigheter inom:
Nätverkstrafik
Malwareanalys (främst triagering)Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har ett högt säkerhetsmedvetande. Vi lägger stor vikt vid att du som söker har egenskaper så som, kreativitet, lösningsorienterad. Du är vetgirig och håller dig uppdaterad inom ditt arbetsområde. Du har lätt för att samarbeta och värdesätter styrkan i att arbeta som ett lag och mot gemensamma mål.
För att trivas och kunna vara en del av laget behöver du vara prestigelös, ha drivet att lösa utmaningar på ofullständig information, och att upprätthålla Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig
Ett viktigt och stimulerande arbete där du bidrar till Sveriges säkerhet.
Inom Försvarsmaktens cyberförsvar erbjuds du kontinuerlig kompetensutvekling så att du kan vidareutvecklias i din roll och få de förutsättningar som krävs för att du ska lycka med ditt uppdrag. Arbetet innefattar även kontinuerlig grundläggande militärförmåga, då vår personal innehar kombattantstatus. Den som saknar militär grundutbildning kommer att genomgå Försvarsmaktens allmänna utbildning (AMU) i syfte att erhålla grundförståelse för militär verksamhet och personlig färdighet. En arbetsplats som präglas av stark gemenskap och har stort fokus på balans mellan arbete och privatliv.
Övriga krav:
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos 2. Cyberförsvarsförbandet för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid förbandet som omfattas av sekretess. För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tjänsten har kombattantstatus vilket innebär att du skall kunna hantera och bruka vapen. Denna utbildning får du hos oss. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med arbetspsykologiska tester. Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på: 2.cff-rekrytering@mil.se
Välkommen in med din ansökan senast 9augusti. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Ansökan skickas till: 2.cff-rekrytering@mil.se
, ange referens 2654 på din ansökan. OBS! Ansökningsanvisningen nedan är felaktig använd mailen
Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
