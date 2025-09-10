Spansktalande nanny sökes
2025-09-10
En familj boende i Hagastaden söker en omtänksam, trygg och engagerad nanny som kan bli en viktig del av deras vardag. Familjen har en 19 månader gammal son och letar efter någon som kan finnas där för honom under två eftermiddagar i veckan.
Arbetstider: Måndag & Onsdag kl 16:00 - 19:00
Hämta från förskolan
Lek, aktiviteter, omsorg
Kommunicera och lära ut spanska
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av småbarn
Ett pedagogiskt, lugnt och ansvarsfullt förhållningssätt
Talar spanska flytande
Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat! Skicka in din ansökan redan idag!
A family living in Hagastaden is looking for a caring, reliable, and dedicated nanny who can become an important part of their everyday life. The family has a 19-month-old son and is searching for someone who can be there for him two afternoons a week.
Working hours: Monday & Wednesday, 16:00 - 19:00
Responsibilities:
Pick up from preschool
Play, activities, and childcare
Communicate and teach in Spanish
We would like you to have:
Experience with toddlers
A pedagogical, calm, and responsible approach
Fluent Spanish skills
The position will be filled as soon as we find the right candidate! Apply today!
