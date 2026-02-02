South Indian Specialty Chef

Saravanaa Indisk AB / Kockjobb / Stockholm
2026-02-02


We are looking for a South Indian chef who can prepare Chettinad dishes. We are a specialized restaurant and part of the large Saravanaa Bhavan chain, which has 85 restaurants outside India. These restaurants are spread across the world and serve authentic South Indian cuisine.
The chef should have experience in preparing vegetarian and vegan South Indian food. Experience working in Europe is an added advantage.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: arunmohan999@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saravanaa Indisk AB (org.nr 559036-6091)
Sankt Eriksgatan 66 (visa karta)
113 20  STOCKHOLM

Jobbnummer
9716227

