Souschef till Strömma krog och kanalbar
2026-04-07
Är du en erfaren kock som är redo att ta nästa steg - eller redan arbetar som souschef och söker en ny utmaning i sommar? Då kan Strömma Krog och Kanalbar vara rätt plats för dig.
Vi söker en souschef till sommarsäsongen med löpande start och möjlighet till förlängning. Hos oss får du en central roll i köket där du, tillsammans med kökschef, ansvarar för att driva det dagliga arbetet framåt. Du är med och sätter tonen i köket - både när det gäller kvalitet, tempo och laganda.
Med ett öga för detaljer och en trygghet i din yrkesroll säkerställer du att varje tallrik som lämnar köket håller hög nivå. Du trivs i en miljö där det stundtals är högt tempo och där du får kombinera operativt arbete med ansvar för struktur, planering och team.
Du arbetar nära både kök- och serveringsteamet och är en nyckelperson i att skapa ett kök som fungerar smidigt - även när det är som mest att göra.Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i köket
Arbeta aktivt i service och prepp tillsammans med teamet
Säkerställa kvalitet, presentation och smak på alla rätter
Ansvara för att hygien- och kvalitetsrutiner efterföljs
Stötta, motivera och utveckla köksteamet
Bidra till planering, struktur och ett välfungerande kökKvalifikationer
Flerårig erfarenhet från restaurangkök, gärna à la carte
Tidigare erfarenhet av en ledande roll är meriterande
God kunskap inom livsmedelshygien
Trygg i högt tempo och van att ta ansvar
En naturlig ledare med god samarbetsförmåga
Lösningsorienterad, initiativtagande och strukturerad
Vi erbjuder:
Hos oss på Strömma Krog och Kanalbar får du arbeta i en levande miljö med engagerade kollegor och härliga gäster. Du får möjlighet att ta ansvar, påverka och utvecklas i din roll - samtidigt som vi har roligt tillsammans.
Information om tjänsten:
Säsongsanställning över sommaren med möjlighet till förlängning
Tillträde enligt överenskommelse
Lön enligt avtal (HRF)
Intervjuer sker löpandeSå ansöker du
Vill du vara med och leda köket och skapa sommarens bästa upplevelser tillsammans med oss?
Skicka ditt CV och en kort presentation till:jobb@strommakrogochkanalbar.se
Märk mejlet med "SOUSCHEF". Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: jobb@strommakrogochkanalbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Krog och Kanalbar AB
(org.nr 559000-6895)
Lillströmsuddsvägen 2 (visa karta
)
139 60 VÄRMDÖ Arbetsplats
Strömma Krog & Kanalbar AB
9839128