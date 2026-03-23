Souschef till Malmö Kreativa Campus
Vill du vara med på vår nya, spännande satsning för Malmös gymnasieelever? Vi bygger ytterligare ett modernt gymnasiecampus där kreativiteten får stå i fokus!
Om Malmö Kreativa Campus:
Campuset kommer att finnas på adressen Tuborgsgatan 2 i centrala Malmö, nära kommunikationer, och kommer att ha plats för upp till 1000 elever. Designgymnasiet Malmö, LBS Kreativa Gymnasiet Malmö och Rytmus Musikgymnasium Malmö, förenas i ett gemensamt och kreativt campus. Här kommer det inte bara finnas musikstudios och designateljéer, utan även en gemensam matsal, café, inne- och utescen för till exempel konserter och modevisning, ett bemannat bibliotek och mycket mer.
Läs mer om https://campus.academedia.se/malmo/
Vi söker nu ambitiösa och rutinerade medarbetare till vårt nybyggda kök som vill erbjuda en lunchupplevelse utöver det vanliga till våra elever.
Vem söker vi?
En skicklig kock som tillsammans med kökschefen skapar de bästa förutsättningarna för att servera en skolmåltid i världsklass! Du uppskattar samarbete både inom köksteamet såväl som med skolornas ledning, lärare och övrig personal, allt för elevernas bästa.
Du har bred kompetens inom olika tillagningsmetoder och cirkulär matlagning. Vi följer AcadeMedias riktlinjer för skolmåltider vilket innebär i korta drag ett grönt fokus där måltiden är ett uppskattat och efterlängtat avbrott under skoldagen. Du har lätt för att skapa hållbara och tydliga rutiner som underlättar det dagliga arbetet. Egentillsyn och svinnhantering är viktigt för dig.
Du arbetar i den dagliga produktionen och är en person som trivs och frodas i ett team. Du och dina kollegor inspireras av varandra och tillsammans med teamet skapar ni en arbetsplats där ni trivs och växer tillsammans. Du är ansvarig för att kvalitetssäkra utbud och service tillsammans med kökschefen samt arbetsleda delar av köksteamet. Du är bekväm i rollen som ledare och har gedigen kunskap om svinnarbete, volymproduktion och resurseffektivitet.
Utöver maten som produceras till eleverna på Campus så skickas catering till närliggande gymnasium. Produktionsvolymen är ca 2000 portioner per dag varav hälften skickas till andra enheter.
Du är utbildad kock med minst 4 års erfarenhet från restaurang och/eller storkök
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig
Har lätt för att samarbeta
Trivs i ledarroll och växer av att både du och ditt köksteam utvecklas
Har intresse för det gröna köket och för svinnarbete
Smaksäker och kommunikativ
Prestigelös och driven
Behärskar obehindrat svenska i tal och skrift
Kan hantera de vanligaste funktionerna i Officepaketet
Trygg gällande produktionsvolymer
Du är flexibel i arbetsuppgifterna och kan lika gärna röra i grytorna som att synas i matsalen.
För att lyckas är du välorganiserad, tillmötesgående och teamorienterad. Du har stor passion för yrket och brinnande intresse att medverka till en skolrestaurang i världsklass!Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning i form av en uppehållstjänst på 87 %. Det innebär att du har fast månadslön året runt, arbetar heltid men är ledig under skolans lov. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse i början av augusti 2026.
Om du erbjuds anställning hos oss kommer du att få visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Beställ utdrag i god tid då det tar upp till två veckor att få hem dokumentet. Du kan också beställa utdraget direkt till Kivra.https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&entityId
.Så ansöker du
Är detta rätt tjänst för dig? Härligt!
Sista ansökningsdag är den 7 april, men skicka gärna in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. I denna process ber vi dig att inte skicka med personligt brev, utan vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor kring tjänsten på Malmö Kreativa Campus, kontakta Anna Blomqvist på anna.blomqvist@academedia.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
AcadeMedia Support Jobbnummer
9815073