Souschef till Gröna Lunds personalmatsal!

På Gröna Lund finns ett stort utbud av mat och dryck, även för våra medarbetare. I vår personalrestaurang serverar vi dagligen mat till personal från parkens alla verksamheter, som har varierande arbetstider och behov. Här är fokus på god, näringsrik och vällagad mat som bidrar till energi, trivsel och en bra arbetsdag. Brinner du för matlagning, struktur och att leda team i en viktig stödfunktion för verksamheten? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Nu söker vi en Souschef till vår personalrestaurang. Den är en central del av Gröna Lunds dagliga drift och serverar måltider till medarbetare som arbetar dagtid, kvällar och helger. Köket arbetar med planerade menyer och effektiv produktion samt höga krav på kvalitet, tempo och samarbete.
Vem är du?
Som Souschef erbjuds du ett omväxlande arbete med stort ansvar. Du är en närvarande arbetsledare i den dagliga driften och säkerställer att produktion, service och arbetsmiljö fungerar väl. Du leder och stöttar teamet, ser till att rutiner följs och att maten håller hög kvalitet. En viktig del för att bevara kvaliteten är menyplaneringen och att vilja utveckla restaurangen kontinuerligt. I rollen ingår administrativa uppgifter som beställningar och tidsrapportering.
Till denna tjänst söker vi dig som har ett genuint intresse för mat och som trivs med att arbeta strukturerat i en verksamhet med tydliga flöden. Du har tidigare arbetat som Souschef eller i en liknande roll och är trygg i ditt ledarskap. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt har god datorvana. Restaurangutbildning är meriterande. Då tempot periodvis kan vara högt är du flexibel, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du har ett ekonomiskt tänk i ditt dagliga arbete och bidrar till en effektiv och hållbar drift. Som ledare är du en positiv förebild som skapar engagemang och trivsel i teamet.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med en sysselsättningsgrad på heltid och sträcker sig fram till november, med start omgående. Arbetstiden är till stor del förlagd till dagtid, men det kan förekomma varierade arbetstider utefter parkens öppettider. Det är viktigt att du kan arbeta heltid under större delen av perioden. Lön enligt överenskommelse.
Tjänsten rapporterar till Restaurangchef. Sista ansökningsdag är den 15/2. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
