Souschef sökes till Täby Golfrestaurang
Cheffle AB / Kockjobb / Täby Visa alla kockjobb i Täby
2026-02-08
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Täby
, Danderyd
, Sollentuna
, Solna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Klubben grundades 1968 på initiativ av bokhandlaren och redaktören Stig Ericsson och den invaldes som nummer 109 i SGF år 1969. Banan byggdes under åren 1969-1972. Arkitekt var Nils Sköld, en av den tidens bästa svenska banararkitekter. Hans ambition var att skapa en bana efter naturens egna förutsättningar. På så sätt skapades en karaktärsfull men relativt kort bana.
Jobba i naturskön miljö - i ett helt nytt restaurangkök
Vill du vara med och skapa en ny matupplevelse i en unik miljö? Täby Golfrestaurang söker nu en driven och passionerad souschef som vill stärka vårt köksteam och bidra till utvecklingen av vår restaurang.Publiceringsdatum2026-02-08Om företaget
Täby Golfklubb är en vacker 18-hålsbana belägen mellan Täby och Vallentuna, intill Vallentunasjön. Vi värdesätter kvalitet, service och gemenskap. Området omges av skog, sjö och hästhagar och erbjuder en lugn och inspirerande miljö.
Vårt klubbhus och restaurang är en kulturminnesmärkt gård från slutet av 1800-talet som just nu genomgår en totalrenovering - inklusive ett helt nytt, modernt restaurangkök. Vi satsar långsiktigt på restaurangen och söker därför en souschef som vill vara med och skapa en ny era för verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Som souschef på Täby Golfrestaurang arbetar du nära kökschefen och delar ansvar för att:
Driva service under lunch och à la carte
Skapa menyer och prepplistor
Leda och fördela arbetet i köket
Delta i beställningar och inköp
Bidra till utveckling av köket och arbetsrutinerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som à la carte-kock
Är kreativ, lösningsorienterad och engagerad
Har god kommunikativ förmåga
Har körkort och tillgång till bil (ingen kollektivtrafik till restaurangen)
Talar svenska och engelska obehindrat
Vi erbjuder
En kreativ och trivsam arbetsmiljö
Arbetstid och lön enligt kollektivavtal
Ett sammansvetsat team där vi hjälps åt - "Vi hjälps åt!" är vårt motto
Nyrenoverade lokaler med inne- och uteservering
Ett modernt, funktionellt och helt nytt restaurangkök
Boende kan eventuellt ordnas vid behov.
Välkommen med din ansökan senast den 13 februari.
2-4 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Täby Golfklubb Jobbnummer
9729675