Souschef/ Kock till Harrys Norrköping
2026-03-06
Nu söker vi en ny stjärna till vårt kök på Harrys.
Är du en engagerad kock som gillar högt tempo, lagarbete och klassisk matlagning? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten
Vi söker en Souschef/Kock som vill vara en viktig del av vårt köksteam. Du kommer att arbeta nära kökschef och kollegor i ett kök där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i fokus.
Tjänsten är initialt på 80 %, med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av arbete som kock
Drivs av att vara del av ett starkt koncept och ett större sammanhang
Har ett stort intresse för klassisk matlagning, samtidigt som du är nyfiken på nya trender och influenser
Är ansvarsfull, noggrann och kvalitetsmedveten
Är prestigelös och en lagspelare som gärna samarbetar för att nå gemensamma mål
Trivs i högt tempo och är stresstålig
Vi erbjuder
En varierad arbetsmiljö tillsammans med fantastiska kollegor
En arbetsplats som är uppskattad av både gäster och personal
Lön enligt kollektivavtal och schyssta villkor via VISITA

Om företaget
Harrys är ett brasserie med svenska rötter - en avslappnad mötesplats där mat, dryck och människor möts.
Restaurangen ligger vackert belägen i Industrilandskapet med stor terrass och utsikt över Motala ström, bara ett stenkast från city. Förutom vår restaurang har vi också en av Norrköpings finaste festvåningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: johan.doverhjelm@harrys.se
