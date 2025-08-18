Sourcing Specialist till Kitron
2025-08-18
Har du ett proaktivt och analytiskt arbetssätt samt erfarenhet av inköp inom tillverkningsindustrin? Vill du arbeta på ett marknadsledande företag som ligger i framkant inom utvecklingen av framtidens elektroniklösningar för flera olika branscher? Då kan rollen som Sourcing Specialist hos Kitron vara något för dig! Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som Sourcing Specialist på Kitron kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa effektiva inköpsprocesser och utveckla relationer med både leverantörer och kunder. Du blir en del av ett team med flera kollegor som jobbar med inköp och planering. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Inköpsansvar inom specifika kundprogram - både operativt och strategiskt.
Förhandlingar och avtal - skapa förfrågningar, utvärdera, förhandla och utveckla långsiktiga relationer med leverantörer.
Leveransuppföljning - beställa och följa upp leveranser.
Underhåll och utveckling av ERP-system och inköpsdata.
Representera inköp i kundteam - både internt och externt.
Kontinuerligt arbeta med kostnadsreduktion och effektivisering.
Säkerställa att inköpsprocesser implementeras, drivs och slutförs inom givna tidsramar, samt optimera lagervärden i linje med affärsplaner.
Vem är du, vår nya kollega?
Som person är du proaktiv, engagerad och strukturerad samt gillar utmaningar och innovativt lagarbete. I denna roll får du blanda det operativa med det strategiska där din kommunikations-, analys-, och förhandlingsförmåga kommer till användning. Att kommunicera kommer naturligt för dig, och du har ett tydligt och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du är lyhörd i ditt arbete och har en känsla för vad som skapar värde för organisationen. Du innehar svenskt medborgarskap.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet från inköp inom tillverkningsföretag.
Kompetens inom och förståelse av olika tillverkningsprocesser och olika material och/eller elektronik.
Goda kunskaper i ERP-system och allmänt goda datorkunskaper.
Stark kommunikationsförmåga, både på svenska och engelska.
Om Kitron:
Kitron, som är Skandinaviens ledande EMS företag, arbetar med utveckling, industrialisering och tillverkning av elektronik för ledande företag inom marknadssegmenten offshore/marin, medicinsk utrustning, försvar/aerospace, energi/telekom och industri. Företaget har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tjeckiska Republiken, Kina, Malaysia, Indien och USA. Koncernens moderbolag finns i Norge där det också är börsnoterat.
Med cirka 3000 högkvalificerade medarbetare tillverkar och levererar vi allt från färdigmonterade kretskort till kompletta slutprodukter för kunder globalt. Omsättningen ligger på ca 7 miljarder norska kronor, varav 1,2 miljarder genereras i Sverige.
På siten i Torsvik, strax söder om Jönköping City, arbetar idag ca 340 medarbetare. Här får du arbeta i fräscha och moderna lokaler och får möjligheten att lära känna många nya, härliga kollegor. Trevlig arbetsmiljö och god hälsa hos våra medarbetare är viktigt för oss och du har tillgång till friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Varför Kitron?
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en inspirerande och global miljö där teknik möter innovation. Vi värdesätter samarbete, utveckling och mångfald, och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kan nå sin fulla potential. Hos oss kommer du till en stabil arbetsgivare där vi har mycket att göra och där vi jobbar med en variation av kunder. Med vår värdegrund Commitment, Innovation and Engagement i ryggen är vi en pålitlig, stabil och framåtinriktad leverantör, kund, aktör och för dig, framtida arbetsgivare.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Eric Alvérus på 072 377 48 86 alternativt eric.alverus@onepartnergroup.se
.
Vi vill uppmärksamma om att det är semestertider, vilket innebär att vi kommer att påbörja intervjuer först i augusti.
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
