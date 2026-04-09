Sourcing Manager
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Uppdragsperiod: 19-apr-2026 - 30-sep-2026
Till vår kund i frösundavik söker vi nu en Sourcing Manager
eda och genomföra sourcingaktiviteter enligt SAS sourcingprocess.
Genomföra förhandlingar, leverantörsutvärderingar och avtalsfinalisering.
Säkerställa att nya avtal implementeras korrekt (KPI:er, governance, uppföljning).
Driva kostnadsoptimering.
Stötta verksamheten i kommersiella frågor och säkerställa alignment med övergripande mål och strategier.
Arbeta med flera parallella upphandlingar och snabbt skifta fokus vid behov.KvalifikationerKvalifikationer
5+ års erfarenhet av strategic sourcing, inklusive RFx processer och förhandling.
God vana vid att arbeta i otydliga processer, omprioritera snabbt och självständigt driva ärenden framåt.
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av kostnadsanalys/finansiell förståelse.
Mycket god kommunikationsförmåga på engelska (och gärna svenska).
Erfarenhet av stakeholdersamverkan och att hålla struktur i sourcingprojekt.
Förmåga att agera hands on med både strategiskt och operativt inköp.
Meriterande
Erfarenhet från airline industry, inflight-processer eller aviation supply chain.
Erfarenhet av catering, foodservice, HORECA
Erfarenhet av att hantera globala eller multistation-leverantörer. Dina personliga egenskaper
Driven, självgående och trygg i att utmana sakägare på ett konstruktivt sätt.
Strukturerad men flexibel, klarar högt tempo och föränderliga prioriteringar.
Samarbetsorienterad och lösningsfokuserad.
Analytisk och processinriktad.
Prestigelös
Om arbetsgivaren
Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
