Source Planner
Ikea Industry Hultsfred AB / Logistikjobb / Hultsfred Visa alla logistikjobb i Hultsfred
2025-11-10
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Industry Hultsfred AB i Hultsfred
Vi söker en Source Planner som gillar att arbeta strukturerat, har god förmåga att bygga relationer och som får energi av att jobba tillsammans med kollegor för att hitta bättre lösningar framåt.
En dag i livet med oss!
I tjänsten kommer du ingå i vårt lokala Supply Chain team där dina primära uppgifter är att säkerställa inköp inom ramen för vår inköpsstrategi, budget, prognos, avtal och regelverk. Som Source Planner medverkar du aktivt i förbättringsarbete avseende kostnadseffektivisering, logistik och kvalitetsförbättringar på våra råvarumaterial. Genom beräkningar ansvarar du för att säkerställa att vi har rätt nivåer på våra säkerhetslager och jobbar därmed i nära och tät dialog med våra produktionsenheter. Du kommer samarbeta med vår Source Leader för att utvärdera och följa upp våra leverantörer.
Så vem är du?
Tillsammans, Enkelhet och Ansvar är exempel på värderingar hos oss. Det innebär att du är prestigelös, initiativtagande och drivs av att lära dig nya saker som genererar bättre arbetssätt imorgon. Tjänsten innefattar många kontakter både internt och externt där både produktionskunskap samt relationsbyggande förmågor är viktiga delar.
Du är noggrann, strukturerad och hanterar snabbt uppkomna situationer genom att vara en förtroendegivande problemlösare. Du kan leda dig själv och tar eget ansvar med ett härligt humör för att skapa bra arbetsmiljö både internt och externt. Du har hög servicekänsla, god förmåga till att kunna överblicka och se helheter och är snabb på att agera vid avvikelser. Är du dessutom en sann ambassadör för våra värderingar på IKEA, då har vi en spännande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter!Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Du förväntas ha dokumenterad utbildning inom området liksom erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från tillverkande industri. Goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift är ett krav liksom goda datakunskaper samt vana vid att jobba i affärssystem.
Vill du veta mer?
Kontakt Supply Chain Manager
Anette Strand
073-661 26 38
Kontakt Fackförbundet Unionen:
Daniel Björkén: 0495-756141
Vi använder oss av alkohol och drogtest vid anställning.
Studies show that members of underrepresented communities don't apply for jobs unless they're 100% "qualified". If this is part of the reason you hesitate to apply, we like you to reconsider and give it a chance. Maybe your profile fits our needs much better than you think. We look forward to receiving your application.
From: "Why Women Don't Apply for Jobs Unless They're 100% Qualified" by Tara Sophia Mohr, August 2014"
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636), http://ikea.com
577 26 HULTSFRED Jobbnummer
9597267