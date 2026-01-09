SOS-sjuksköterskor
Karriärguiden Group Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-01-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker SOS-sjuksköterskor för kunds räkning.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation samt arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård (kan vara både akutmottagning eller akutvårdsavdelning), IVA, ambulanssjukvård, anestesi eller motsvarade.Så ansöker du
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Triangeln, Malmö - 29 januari 2026
Alternativt på info@medrekmassan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Medrek.se Jobbnummer
9676141