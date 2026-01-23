SOS-sjuksköterskor

Karriärguiden Group Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2026-01-23


Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Malmö, Staffanstorp, Vellinge, Lund, Kävlinge eller i hela Sverige

Vi söker SOS-sjuksköterskor för kunds räkning.

Publiceringsdatum
2026-01-23

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation samt arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård (kan vara både akutmottagning eller akutvårdsavdelning), IVA, ambulanssjukvård, anestesi eller motsvarade.

Så ansöker du
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Triangeln, Malmö - 29 januari 2026
Alternativt på info@medrekmassan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696)
211 43  MALMÖ

Arbetsplats
Medrek.se

Jobbnummer
9701719

Prenumerera på jobb från Karriärguiden Group Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB: