Soros söker Hållbarhetssamordnare
Soros Consulting AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-01-16
Om uppdraget
Soros söker en biträdande hållbarhetssamordnare till ett omfattande och långsiktigt infrastrukturprojekt i tidigt skede. Uppdraget bedrivs inom en större beställarorganisation och omfattar planering, projektering och kommande genomförandeskeden.
Projektet har höga ambitioner inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och ställer stora krav på struktur, samordning och regelefterlevnad. Uppdraget är strategiskt viktigt och bedrivs i en komplex samverkansmiljö med många intressenter.
Uppdragets inriktning
Uppdraget avser rollen som biträdande samordnare och sakkunnig inom hållbarhet i beställarens projektorganisation. Rollen innebär att, tillsammans med ansvarig hållbarhetssamordnare och samordnare för social hållbarhet, styra, samordna och följa upp hållbarhetsfrågor genom projektets olika skeden.
Arbetet leds av projektets hållbarhetssamordnare och sker i nära samverkan med projektledning, projekteringsledning, samordnare, teknikstöd, projekterande konsulter och kommande entreprenörer. Hållbarhetsarbetet ska bedrivas systematiskt, enhetligt och med ett tydligt helhetsperspektiv.
Bevaka och tolka lagstiftning, myndighetskrav och intressentkrav inom hållbarhetsområdet
Medverka i kravställning, utveckling och uppföljning av hållbarhetskrav
Säkerställa att hållbarhetskrav är tydliga, verifierbara och möjliga att följa upp
Stödja framtagande av förfrågningsunderlag och uppföljning under kontraktstid
Säkerställa att hållbarhetsanalyser genomförs enligt gällande riktlinjer och med helhetssyn på miljö, klimat, energi, resurshushållning och sociala aspekter
Stödja implementering av hållbarhetsprogram, mål, processer och rutiner
Säkerställa att hållbarhetsaspekter integreras i utformning, utredningar och tekniska lösningar
Delta i dialog med myndigheter och andra externa intressenter
Granska och kvalitetssäkra handlingar och utredningar
Identifiera och följa upp risker samt föreslå förbättringar och optimeringar
Ta fram besluts- och informationsunderlag i form av rapporter och presentationer
Obligatoriska krav
Minst 4 års högskoleutbildning med akademisk examen inom miljö, hållbarhet, samhällsplanering och/eller naturresurshushållning
Minst 5 års erfarenhet av strategisk hållbarhetssamordning i stora infrastruktur- eller stadsutvecklingsprojekt
Minst ett projekt med budget över 500 mnkr
Minst 3 års erfarenhet av hållbarhetsarbete i planerings- och utredningsskeden, exempelvis väg- eller järnvägsplansprocesser
Minst 5 års erfarenhet av hållbarhetssamordning i bygghandlings- och genomförandeskeden
Minst två projekt över 100 mnkr
Erfarenhet av systematiskt hållbarhetsarbete, inklusive struktur, mål och uppföljning
Erfarenhet av arbete inom eller i nära samverkan med offentlig förvaltning
Meriterande
Erfarenhet av klimatberäkningar, LCA, klimatstrategier eller resurseffektivitet
Erfarenhet av arbete med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Erfarenhet av miljörelaterade tillstånd, dispenser och anmälningsprocesser
Du är en senior och trygg hållbarhetsspecialist med god förmåga att arbeta både strategiskt och operativt. Du är van att verka i komplexa projektmiljöer, har hög integritet och är skicklig på att skapa struktur, tydlighet och samverkan mellan olika aktörer.
